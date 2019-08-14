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台灣疊杯疊出冠軍 高三小將帶回亞洲總冠軍

2019-08-14 15:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽中華台北代表隊總共囊括全場33座獎盃、73面獎牌，其中更奪下16個冠軍獎座，其中新竹市選手表現非凡，奪下7金7銀5銅的亮眼好成績。全場最大獎項的國際挑戰賽，也由目前就讀光復高中的吳宜璇、張玉庭與魏家政、黃若洋、張翌凱以五戰三勝成績，奪下亞洲總冠軍大獎。

本次ISSF亞洲競技賽會，是德國國際疊杯運動聯盟（ISSF）於亞洲舉辦的第二屆賽事，比賽共分為個人、雙人、親子雙人、計時接力、國際挑戰賽等項目，由台灣疊杯運動聯盟（ISSF TAIWAN）與中華民國疊杯運動協會（CTSSA）率隊出席，競爭對手包含韓國、中國、澳大利亞、美國、德國等國選手。

台灣疊杯運動聯盟（ISSF TAIWAN）執行長，同時也是中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文表示，中華台北代表隊以新竹縣市選手為主體，再搭配其他縣市優秀選手共同組成，能獲得如此優異亮眼的成績，歸功於選手一年來積極參與國內賽事、配合教練團們長期犧牲假期而來。

新竹市教育處長黃錦能表示，新竹市全民體育運動風氣興盛，新竹市體育會競技疊杯委員會歷年皆會辦理市長盃競技疊盃錦標賽，將疊盃運動扎根新竹市，市府也將持續扎根基層運動推展，積極投入更多的資源，協助三級運動項目的發展。

就讀光復高中三年級學生吳宜璇，奪下17歲組個人女子組冠軍並在5人賽制組國際挑戰賽奪下總冠軍，她說，小學四年級時看別人玩疊杯，覺得很帥的，從此與疊杯結下緣份，她除了感謝謝謝學校師生錄製加油影片替她加油，讓她在比賽時信心大增，也想到當初為了突破速度極限，每天花很多時間不斷的練習，甚至練到忘了吃飯。

拿下雙人45歲組冠軍與親子11歲以上組第二名的新竹市體育會競技疊杯委員會總幹事韓宛蓁表示，疊杯的訓練，專注力、熟練度缺一不可，速度在疊杯運動是不可缺少的，但雙人組、親子組賽事更考驗彼此默契。

吳宜璇奪下17歲組個人女子組冠軍，並在5人賽制組國際挑戰賽奪下總冠軍。圖／教育處...
吳宜璇奪下17歲組個人女子組冠軍，並在5人賽制組國際挑戰賽奪下總冠軍。圖／教育處提供
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2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽中華台北代表隊總共囊括全場33座獎盃、73面...
2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽中華台北代表隊總共囊括全場33座獎盃、73面獎牌。圖／教育處提供
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2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽中華台北代表隊總共囊括全場33座獎盃、73面...
2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽中華台北代表隊總共囊括全場33座獎盃、73面獎牌。圖／教育處提供
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