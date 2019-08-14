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變形金剛霸氣登場 觀音蓮花季周末開跑

2019-08-14 13:54聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府將桃園打造成國際觀光城市，已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝術工程」、「如果兒童劇團」及「九天民俗技藝團」免費演出，邀請民眾這周末到觀音欣賞蓮花外，也能多瞭解台灣獨特的民俗文化。

全場的亮點在於「紙風車卡車藝術工程」這台行動舞台車，猶如變形金剛一樣，從組裝到開展程表演舞台僅需15分鐘，而藝術卡車本身就是行動藝術品，車子外觀會隨著各種不同的角度，看到變化多端的圖案而成的車身，相當吸睛。

桃市府今年強調在地化即國際化，不再只是單單推動蓮花季，讓民眾拍照、打卡、散步等，這次特別請到「紙風車卡車藝術工程」至現場演出，17日由兒童戲劇類的「如果兒童劇團」率先演出《動物園故事》，該戲劇描述動物園裡的動物都是獨一無二的，現場更會有橋段讓小朋友和演員互動、近距離接觸。

18日則由傳統民俗類的「九天民俗技藝團」演出《廟會狂響》，紙風車的藝術卡車會先在15分鐘內變身，結合「九天民俗技藝團」的「開台秀」，搭配藝術卡車的展開升降，集結黑令旗、大鼓陣、婆姐陣、家將、神偶、神將等陣頭隊伍依序入場，寫實呈現廟會遶境、眾神出行的盛大情景。

桃園市政府已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝...
桃園市政府已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝術工程」、「如果兒童劇團」及「九天民俗技藝團」免費演出。圖／紙風車文教基金會提供
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「紙風車卡車藝術工程」這台行動舞台車，猶如變形金剛一樣，從組裝到開展程表演舞台僅...
「紙風車卡車藝術工程」這台行動舞台車，猶如變形金剛一樣，從組裝到開展程表演舞台僅需15分鐘。圖／紙風車文教基金會提供
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桃園市政府已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝...
桃園市政府已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝術工程」、「如果兒童劇團」及「九天民俗技藝團」免費演出。圖／紙風車文教基金會提供
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紙風車動物園遶境

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