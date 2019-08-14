變形金剛霸氣登場 觀音蓮花季周末開跑

2019-08-14 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府將桃園打造成國際觀光城市，已舉辦觀音蓮花季多年，今年更是邀請到擁有如變形金剛卡車的「紙風車卡車藝術工程」、「如果兒童劇團」及「九天民俗技藝團」免費演出，邀請民眾這周末到觀音欣賞蓮花外，也能多瞭解台灣獨特的民俗文化。

全場的亮點在於「紙風車卡車藝術工程」這台行動舞台車，猶如變形金剛一樣，從組裝到開展程表演舞台僅需15分鐘，而藝術卡車本身就是行動藝術品，車子外觀會隨著各種不同的角度，看到變化多端的圖案而成的車身，相當吸睛。

桃市府今年強調在地化即國際化，不再只是單單推動蓮花季，讓民眾拍照、打卡、散步等，這次特別請到「紙風車卡車藝術工程」至現場演出，17日由兒童戲劇類的「如果兒童劇團」率先演出《動物園故事》，該戲劇描述動物園裡的動物都是獨一無二的，現場更會有橋段讓小朋友和演員互動、近距離接觸。