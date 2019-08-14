殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市玉寶文創納骨塔案爭議不休，今天延燒到苗栗縣議會臨時會，大會審查縣議員曾玟學提案修正苗栗縣殯葬管理自治條例第16條，經過1個多小時討論，議長鍾東錦最後裁定動用舉手表決，10人贊成，17人反對，決議退回修正提案。

縣議員曾玟學、黃芳椿、鄭秋風、徐功凡、陳光軒、羅貴星、黎煥強、禹耀東、張淑芬等人發言，禹耀東還與廖英利一度口角，討論相當熱烈，苗栗縣政府民政處長彭基山則表達依法行政，強調若業者申請啟用，會依相關規定程序、資料等審查。

曾玟學說，社區開門就見到納骨塔，近距離還有醫院、學校，難怪附近居民會反彈，因此提案修正殯葬管理自治條例條例第16條，增加規定殯葬設施必須符合啟用申請當時相關距離規範，以貼近現時背景環境。陳光軒表示，納骨塔原面積0.92公頃，加上2017年申請1500平方公尺聯外道路，應併計面積1公頃進行環評，遺憾縣府沒有採行。