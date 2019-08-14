影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園竹圍漁港彩虹橋附近、台61快速道旁的台塑石化12吋管線昨天遭台電包商施工挖破管線，造成柴油漏洞4、50公秉流入竹圍漁港出海口周遭，引發汙染漁港事件，漁民一度包圍現場不滿抗爭，市議員劉勝全團隊全程協調處理要求台電出面，台電北區施工處今天上午召開說明會，前立委陳根德與桃園區漁會、漁民、沿海里民要求台電善後、賠償，劉勝全批評台電通報不善，處理善後沒誠意，要求台電擇期重開說明會，與漁民、里民協調汙染賠償之前先停工，否則他將帶頭抗爭。

台電北區施工處代表對包商施工挖破台塑石化油管線造成漏油汙染「道歉」，他表示，要求包商今天先行處理阻止油汙，對施工破管漏油汙染造成漁民損失，將進一步協調，處理油汙後，將在本月底前再召開說明會，賠償部分將交由第三公正單位調查後，依法賠償。

台電包商在台塑石化長途管線旁進行施工不慎挖破台塑石化管線，未即時處理引起漁民、沿海里民不滿，尤其漏油汙染擴大流入竹圍漁港出海口附近，危及漁港漁業，桃園區漁會理事長謝仁江、總幹事陳義成、前海湖村長王家慶指出，台電包商造成漏油汙染擴大，漏油汙染漁港出口部分魚死亡，要求台電賠償漁民損失、暫停施工。