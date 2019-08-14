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擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園竹圍漁港彩虹橋附近、台61快速道旁的台塑石化12吋管線昨天遭台電包商施工挖破管線，造成柴油漏洞4、50公秉流入竹圍漁港出海口周遭，引發汙染漁港事件，漁民一度包圍現場不滿抗爭，市議員劉勝全團隊全程協調處理要求台電出面，台電北區施工處今天上午召開說明會，前立委陳根德與桃園區漁會、漁民、沿海里民要求台電善後、賠償，劉勝全批評台電通報不善，處理善後沒誠意，要求台電擇期重開說明會，與漁民、里民協調汙染賠償之前先停工，否則他將帶頭抗爭。

台電北區施工處代表對包商施工挖破台塑石化油管線造成漏油汙染「道歉」，他表示，要求包商今天先行處理阻止油汙，對施工破管漏油汙染造成漁民損失，將進一步協調，處理油汙後，將在本月底前再召開說明會，賠償部分將交由第三公正單位調查後，依法賠償。

台電包商在台塑石化長途管線旁進行施工不慎挖破台塑石化管線，未即時處理引起漁民、沿海里民不滿，尤其漏油汙染擴大流入竹圍漁港出海口附近，危及漁港漁業，桃園區漁會理事長謝仁江、總幹事陳義成、前海湖村長王家慶指出，台電包商造成漏油汙染擴大，漏油汙染漁港出口部分魚死亡，要求台電賠償漁民損失、暫停施工。

台電包商施工釀成汙染後，漁民、里民不滿台電處態度一度包圍現場，劉勝全團隊全程協助處理，前立委陳根德也到場了解，要求台電說明汙染損壞漁民範圍及提出賠償負責。劉勝全表示，漏油汙染第一時間台電通報不善，現場台電、包商走掉不負責任，台電必須負起百分百賠償，要求台電說明會提出賠償辦法，否則他將帶頭抗爭。

台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會中引發桃園...
台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會中引發桃園區漁會、漁民不滿批評，要求台電賠償、善後。記者曾增勳／攝影
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台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會上漁民不滿...
台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會上漁民不滿，前立委陳根德（左一）認為台電應負起賠償、善後責任。記者曾增勳／攝影
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台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會上漁民不滿...
台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，台電說明會上漁民不滿，市議員劉勝全（右二）批台電沒誠意要求賠償，否則帶頭抗爭。記者曾增勳／攝影
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台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，部分魚兒汙染死亡，桃...
台電包商施工挖破台塑石化管線漏油汙染竹圍漁港出海口汙染事故，部分魚兒汙染死亡，桃園區漁會、漁民要求台電賠償。圖／桃園區漁會提供
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