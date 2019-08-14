竹縣AI智慧園區環評過關 楊文科：科技產業新里程碑

2019-08-14 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科上任以來推出3大箭(AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、科學園區三期)、2小箭(竹北地區生命禮儀園區、焚化爐)的重大縣政計畫，其中新竹縣國際AI智慧園區箭速最快，8月12日下午經竹縣環境影響評估審查委員會審議通過，預計今年10月底完成園區報編及都市計畫發布實施。

楊文科對於新竹縣國際AI智慧園區環評過關、進度邁大步非常開心，強調這個園區將是竹縣科技產業的新里程碑。「新竹縣國際 AI 智慧園區」計畫於107年4月25日獲經濟部工業局核定，列為中央重要的前瞻基礎建設之一。

「新竹縣國際 AI 智慧園區」總面積約12.61公頃，初步規畫設置8.06公頃之產業專用區。其中，包含興建一棟AI產業願景館，初步的空間規畫有國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等等，以及配合劃設4.56公頃公共設施用地。

「新竹縣國際 AI 智慧園區」用地處分初步規畫將採取「出租」(設定地上權)方式辦理。規畫引進無煙囪類別的產業，包含節能及綠色能源之研發、設計與後端應用技術服務、軟體設計、資訊服務、智慧應用服務等相關產業。