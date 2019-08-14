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「5151」「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24聯合報 記者張雅婷╱即時報導

身分證上的名字如因命名文字字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者，可以改名，身分證字號若有不雅諧音也有1次的申請更換的權利。

日前竹市香山區戶政事務所收到民眾因身分證字號為「5151」諧音如救護車鳴笛聲，而要求改號；也有女性民眾因身分證號有4個4，被親友團視為不吉利，影響婚姻，而要求換號碼，在戶所人員協助下，順利更改，不過身分證字號更改仍由電腦隨機選號，無法自選。

新竹市香山戶政事務人員表示，張先生因為末碼是「5151」，跟救護車的鳴笛聲「OE-OE」神似，只要拿出身分證，或是寫身分證字號時，彷彿聽到救護車的聲音，加上從小大小傷不斷，來戶所表明更改身分證號意願。設籍高雄市的鍾小姐，即將登記結婚，但因其統號有4個「4」，在與男友合八字時，身分證字號數字也給家族帶來小小爭議，鍾小姐本人雖表示不以為意，但為讓大家安心，也提出變更身分證字號要求。

戶所統計發現，身分證字號數字「4」諧音近似「死」，另外像54（我死）、84（爸死）、74（妻死）、24（餓死），或者44（死死）、414（死一死）等，都被視為大凶數字，也成為熱門換號原因。其他另有「諧音不雅」提出變更者，例如「7676」音似「去了去了，起落起落」，「54387」諧音「我是大白痴」、「5320」諧音「我像惡鄰」、「1978」諧音「你很奇葩」、「1987」諧音「你很白痴」、「1938」諧音「你很三八」等，基於人道考量皆能如願變更。

依「姓名條例」，若因姓名諧音或文字不雅，當事人可申請改名，一生總計3次；身分證字號扣除第1碼的8碼中，若有3個「4」或尾碼是「4」，及諧音不雅如「574」等，可申請更改，但一生只能一次，號碼由電腦隨機選號。

戶所人員表示，身分證統一編號是識別個人身分的專屬代碼，首重安定性，變更不像更改姓名那麼寬鬆，需考量管理具有穩定性、識別性、正確性及專屬性，原則上不宜任意變更；但考量國人傳統觀念對「4」的忌諱，會例外准予變更，但一生僅限1次機會。

身分證字號若有不雅諧音，每個人一生有1次申請更換的權利。圖／新竹市府提供
身分證字號若有不雅諧音，每個人一生有1次申請更換的權利。圖／新竹市府提供
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