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垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市人口成長快，垃圾產出量逐年增加，一般廢棄物數量去年破百萬公噸，高達104萬9837公噸，焚化爐早去化不及，部分垃圾改堆垃圾掩埋場，市府環保局去年起首度在觀音、八德垃圾掩埋場啟動「垃圾打包」計畫，但地方不滿垃圾持續堆置，桃園市審計處也認為打包品質不佳，有環境疑慮，環保局今天回應，年初已暫停垃圾打包工作，將續與地方溝通。

桃園人口受惠建設、社福挹注，連年成長，尤其民國99年突破200萬人口後，近9年來人口攀升，今年上看225萬人，連帶垃圾產出量大增，桃園市審計處調閱市府資料，發現105年廢棄物數量為79萬2116公噸、106年89萬147公噸、107年數量達104萬9837公噸，垃圾處理成本也從35億元一路增至40億元4212萬餘元，增幅12.44%，認為垃圾成長造成財政沈重負擔。

桃園市審計處進一步考核發現，環保局雖透過壓縮打包垃圾方式，減少垃圾堆置空間，但觀音垃圾掩埋場的打包垃圾，每個垃圾包高度超過1公尺，平均堆疊高度超過4公尺，堆置不到11個月明顯破損鬆散，憂心若遇颱風或大雨來襲，恐對環境有重大影響，要求檢討改善。

市府環保局一般廢棄物科長呂明錡說，垃圾量逐年成長，焚化爐容量不敷使用，轄內觀音、八德、龍潭、楊梅垃圾掩埋場近年也開始堆置家戶垃圾，雖然環保局去年在觀音、八德啟動垃圾打包，希望能替堆置垃圾瘦身，但對當地居民而言，仍難以接受，市府會持續溝通。

呂說，垃圾透過壓縮打包可提升掩埋場容積，且加上外層包膜，可減少臭味飄散，但尊重居民意見，因此已在今年初暫緩垃圾打包，意即不再增加垃圾包數量，但市府環保局仍著手每周定期噴藥二到三次，強化病媒蚊防治，由於風雨可能造成包裝破損，也會加強覆網掩蓋。

因應桃園垃圾量大增，市府環保局採BOT方式興建桃園市生質能中心，目前進度來到基礎開挖，預計110年7月營運，可容納轄內所有垃圾量，環保局指出，直至生質能中心營運開始前，環保局將持續宣導垃圾減量、垃圾分類工作，並要求清潔隊加強執行破袋檢查。

桃園市觀音垃圾掩埋場因持續堆置一般垃圾，去年市府環保局啟動垃圾打包計畫，因地方有...
桃園市觀音垃圾掩埋場因持續堆置一般垃圾，去年市府環保局啟動垃圾打包計畫，因地方有反彈聲音，今年已經暫停打包工作。圖／桃園市環保局提供
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