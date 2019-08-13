桃市垃圾量逐年增 「打包」減空間 有環境疑慮遭暫緩

2019-08-13 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園市觀音垃圾掩埋場因持續堆置一般垃圾，去年市府環保局啟動垃圾打包計畫，因地方有反彈聲音，今年已經暫停打包工作。 圖／桃園市環保局提供 分享 facebook 桃園市人口成長快，垃圾產出量逐年增加，一般廢棄物數量去年破百萬公噸達104萬9837公噸，焚化爐去化不及，部分垃圾改堆垃圾掩埋場，市府環保局去年起首度在觀音、八德垃圾掩埋場啟動「垃圾打包」，但地方不滿垃圾持續堆置，審計處也認為打包品質不佳，有環境疑慮，要求改善，環保局回應，年初已暫停垃圾打包，將持續與地方溝通。

桃園人口受惠建設、社福挹注，連年成長，99年突破200萬人後，近9年來人口攀升，今年上看225萬人，連帶垃圾產出量大增，桃園市審計處調閱市府資料，發現105年廢棄物數量為79萬2116公噸、106年89萬147公噸、107年數量達104萬9837公噸，垃圾處理成本也從35億元一路增至40億4212萬餘元，增幅12.44%，認為垃圾成長造成財政沈重負擔。

審計處進一步考核發現，環保局雖透過壓縮打包垃圾方式，減少垃圾堆置空間，但觀音垃圾掩埋場的打包垃圾，每個垃圾包高度超過1公尺，平均堆疊高度超過4公尺，堆置不到11個月明顯破損鬆散，憂心若遇颱風或大雨來襲，恐對環境有重大影響，要求檢討改善。

市府環保局一般廢棄物科長呂明錡說，垃圾量逐年成長，焚化爐容量不敷使用，轄內觀音、八德、龍潭、楊梅垃圾掩埋場近年也開始堆置家戶垃圾，雖然環保局去年在觀音、八德啟動垃圾打包，希望能替堆置垃圾瘦身，但當地居民難以接受，市府會持續溝通。

呂說，垃圾透過壓縮打包可提升掩埋場容積，且加上外層包膜，可減少臭味飄散，但尊重居民意見，因此在今年初暫緩垃圾打包，意即不再增加垃圾包數量，但環保局仍著手每周定期噴藥二到三次，強化病媒蚊防治，由於風雨可能造成包裝破損，也會加強覆網掩蓋。

因應桃園垃圾量大增，市府環保局採BOT方式興建桃園市生質能中心，預計110年7月營運，在營運之前，將持續宣導垃圾減量、垃圾分類，並要求清潔隊加強執行破袋檢查。