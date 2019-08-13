影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫獲中央核定補助1.5億元，將在明年底完成，縣府上午在出磺坑辦首場說明會，當地百餘年來的油礦產業發展，在台灣、苗栗都深具產業、文化、歷史意義，縣府盼結合周邊的客家文學花園等重大計畫，重現出磺坑繁華時的「小香港」榮景，再創苗栗觀光新亮點。

縣長徐耀昌也到中油「台灣油礦陳列館」視察計畫推動情況，縣府文化觀光局長林彥甫指出，公館鄉出磺坑礦業區有亞洲第1口油井，也是世界第2口油井，雖然油礦產量衰竭逐漸沒落，但遺留下採礦設備、宿舍建築群、地軌纜車等眾多珍貴文化資產，縣府為保存歷史記憶與產業文化遺產，2007年將出磺坑登錄為縣內第1個文化景觀區。

出磺坑有豐富的產業人文、歷史自然資源，早年繁華一時，甚至有「小香港」、「不夜城」美稱，油礦聚落裡有電影院、澡堂、熱鬧非凡，搭乘地軌纜車出入，更是許多居民及「老油人」的共同記憶。

林彥甫指出，出磺坑歷史現場活化計畫打破以往單點、單棟、個案式的文資保存概念，整合地方文史、文化科技，跨域結合地方政府各項發展計畫，盼重新連結、再現土地與人民的歷史記憶。

活化計畫分建構出磺坑記憶庫、有形文資的空間治理、無形文資傳承、歷史現場再現與產業加值計畫等4個面向，包括相關產業文資調查研究、文獻保存修復、礦場礦業歷史步道修復及管理、歷史建築經營、產業群口述訪談及影像紀錄出版、石油產業知識再現及教育繪本、生態博物館建置等14項子計畫。