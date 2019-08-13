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影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫獲中央核定補助1.5億元，將在明年底完成，縣府上午在出磺坑辦首場說明會，當地百餘年來的油礦產業發展，在台灣、苗栗都深具產業、文化、歷史意義，縣府盼結合周邊的客家文學花園等重大計畫，重現出磺坑繁華時的「小香港」榮景，再創苗栗觀光新亮點。

縣長徐耀昌也到中油「台灣油礦陳列館」視察計畫推動情況，縣府文化觀光局長林彥甫指出，公館鄉出磺坑礦業區有亞洲第1口油井，也是世界第2口油井，雖然油礦產量衰竭逐漸沒落，但遺留下採礦設備、宿舍建築群、地軌纜車等眾多珍貴文化資產，縣府為保存歷史記憶與產業文化遺產，2007年將出磺坑登錄為縣內第1個文化景觀區。

出磺坑有豐富的產業人文、歷史自然資源，早年繁華一時，甚至有「小香港」、「不夜城」美稱，油礦聚落裡有電影院、澡堂、熱鬧非凡，搭乘地軌纜車出入，更是許多居民及「老油人」的共同記憶。

林彥甫指出，出磺坑歷史現場活化計畫打破以往單點、單棟、個案式的文資保存概念，整合地方文史、文化科技，跨域結合地方政府各項發展計畫，盼重新連結、再現土地與人民的歷史記憶。

活化計畫分建構出磺坑記憶庫、有形文資的空間治理、無形文資傳承、歷史現場再現與產業加值計畫等4個面向，包括相關產業文資調查研究、文獻保存修復、礦場礦業歷史步道修復及管理、歷史建築經營、產業群口述訪談及影像紀錄出版、石油產業知識再現及教育繪本、生態博物館建置等14項子計畫。

苗栗推動出磺坑發展文化觀光多年，區內多幢歷史建築已有部分修復，明年底前將再修復5幢，縣府並爭取中油「復駛」地軌纜車，盼未來結合後龍溪對岸的「客家文學花園」、鄰近的泰安溫泉區，將台3線、台6線各大景點串連，打造苗栗觀光新亮點。

出磺坑有多處歷史建築，其中的醫務室已修復，縣府獲文化部補助進行「歷史現場活化」計...
出磺坑有多處歷史建築，其中的醫務室已修復，縣府獲文化部補助進行「歷史現場活化」計畫，將再修復另外5幢歷史建築。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌(右)以VR嘗試體驗搭乘地軌纜車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右)以VR嘗試體驗搭乘地軌纜車。記者胡蓬生／攝影
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縣府除爭取出磺坑歷史現場活化，也期盼中油推動將地軌纜車「復駛」，將出磺坑打造成為...
縣府除爭取出磺坑歷史現場活化，也期盼中油推動將地軌纜車「復駛」，將出磺坑打造成為文化觀光新亮點。記者胡蓬生／攝影
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出磺坑有多處縣府公告登錄的歷史建築。記者胡蓬生／攝影
出磺坑有多處縣府公告登錄的歷史建築。記者胡蓬生／攝影
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出磺坑有多處縣府公告登錄的歷史建築。記者胡蓬生／攝影
出磺坑有多處縣府公告登錄的歷史建築。記者胡蓬生／攝影
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苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫獲中央核定補助1.5億多元，預計明年底完成，縣...
苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫獲中央核定補助1.5億多元，預計明年底完成，縣府上午在中油「台灣油礦陳列館」辦理第一次說明會。記者胡蓬生／攝影
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歷史建築修復

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