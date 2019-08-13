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靈鷲山愛心贊普與弱勢結緣 46團體4100戶受惠

2019-08-13 18:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

靈鷲山水陸空大法會今天下午在桃園市巨蛋體育館舉行「愛心贊普」捐贈儀式，募集物資6萬2000斤白米、4100桶食用油，與桃園地區46個關懷弱勢團體，桃園及新北市合計4100戶有需要的家庭結緣，桃園市副市長游建華受邀出席捐贈儀式。

游建華表示，靈鷲山與桃園市很早就連結一起，26屆的水陸法會在桃園就辦了25屆，愛心贊普活動將民生物資透過公所、慈善團體轉贈需要的人，靈鷲山的善行讓桃園市有需要的家庭得到實際的幫助，而背後默默付出的企業主們的義舉是社會表率，值得大眾學習。

桃園市政府民政局副局長林香美、社會局副局長劉思遠與各區公所區長、主管等人也到場，游建華肯定並感謝靈鷲山佛教教團開山住持心道法師多年來照顧桃園鄉親，並代表市府贈心道法師感謝狀，心道法師也回贈游建華感謝狀，感謝桃園市府每年提供巨蛋體育館這麼好的場地，讓靈鷲山辦水陸法會。

靈鷲山愛心贊普行之有年，每年水陸法會啟建前展開勸募，發揮助人美德，以一包約5斤的白米與一桶3公升食用油與桃園鄉親結緣。「贊普」是贊助、供養六道眾生齋食及法食的意思，「愛心贊普」將水陸法會普度、濟施的精神實際延伸至社會層面，匯聚眾人的愛心，把關懷化為實際行動，回饋給桃園、新北地方鄉里。

心道法師曾說，付出與奉獻，都會讓人產生快樂與勇氣，遵循佛法的道路，行善、學佛、做願力的工作，都能讓人平安。只要少一點享受，多一點愛心，就可以幫助一個低收入戶、一個弱勢團體。

「愛心贊普」活動每年獲得社會大眾熱烈響應，今年贊助功德主包括蔡高忠、蔡葉翥寶英、中華標記有限公司吳麗華、吳黃淨蘭、中悅建設開發公司、黎華棟老師氣功班學員及親友等人，多數親自出席典禮或派代表共襄盛舉，主辦單位也特別感謝萬家香醬園公司捐贈素蠔油及贊助這次水陸法會香積。

心道法師與桃園市政府團隊、捐物資愛心功德主合影。圖／靈鷲山宗務堂提供
心道法師與桃園市政府團隊、捐物資愛心功德主合影。圖／靈鷲山宗務堂提供
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桃園市副市長游建華和市府相關局處、區公所主管參加愛心贊普活動。圖／靈鷲山宗務堂提...
桃園市副市長游建華和市府相關局處、區公所主管參加愛心贊普活動。圖／靈鷲山宗務堂提供
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靈鷲山開山住持心道法師（中）感謝功德主捐贈物資關懷弱勢家庭。圖／靈鷲山宗務堂提供
靈鷲山開山住持心道法師（中）感謝功德主捐贈物資關懷弱勢家庭。圖／靈鷲山宗務堂提供
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