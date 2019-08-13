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桃園市自辦公共工程金品獎 鄭文燦肯定汗水比口水重要

2019-08-13 17:12聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲獎，市長鄭文燦今天出席金品獎頒獎典禮，致詞表示「爭議會過去，建設會留下」，默默做事的工程人員都應該要得到肯定，「口水不會被寫在歷史，但汗水會被記得」，他期許市府公共建設能再勇奪金質獎、金安獎與國家卓越建設獎等大獎，讓公共工程成為市政的亮點。

桃園市政府自106年起開辦首屆公共工程金品獎，今年邁入第3屆，特別要求施工查核分數要在80分以上，今年2至3月受理推薦共32件參選，分為土木、水利、建築與設施工作類4大類，最後得獎18件，包含7件優等、11件佳作，主辦的市府工務局今天辦金品獎頒獎典禮，邀獲獎工程的主辦機關、設計單位、監造單位、承攬廠商、分包廠商或專案管理單位與會。

優等7件分別為桃園區風禾公園水質與設施活化工程、桃園市提升道路品質前瞻計畫人本示範道路多目標改善工程、蘆竹區打通營盤里歐楓街延伸新闢道路工程、107年108年桃園市騎樓整平工程、中路二號基地新建公營住宅統包工程、永安分隊遷建工程、市府巴陵綜合行政中心新建工程，其中風禾公園改造讓景觀設施藝術化且改善既有水池，頗受評審委員肯定。

鄭文燦今天頒發金品獎獎座給獲獎代表，並頒發感謝狀給評委，他也喊話，去年桃園參加全國工程金質獎，一舉拿下2件優等、3件佳作以及首次有1座個人貢獻獎，位居六都之冠，也抱回45件國家卓越建設獎殊榮，難度高的金安獎也是連續3年得獎，目標今年要再拿獎。

鄭文燦也有感而發地說，一篇臉書口水就將努力抹煞，但汗水比口水來得重要，默默做事者要得到肯定，無論工程人員在公部門還是民間單位，都應該獲得肯定，他日前到日本考察，當地建設進步，足見公共工程的好壞，看得出國家的品質，市府辦理金品獎，代表對提升公共工程品質的企圖與決心，透過認證金品工程也可促進良性競爭。

鄭還說，國家要好，最重要是要學習「頂真」、嚴謹與專注精神，且要信任專業、保有熱情，並說「爭議會過去、建設會留下」，就像當年高鐵被酸是廢鐵，如今高鐵營運12年，變成台灣驕傲與光榮，「口水不會被寫在歷史、汗水會被記得」。

桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲...
桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲獎，市長鄭文燦今天出席金品獎頒獎典禮表揚。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲...
桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲獎，市長鄭文燦今天出席金品獎頒獎典禮表揚。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲...
桃園市政府為提升公共建設品質，連續3年自辦「金品獎」，今年有18件作品脫穎而出獲獎，市長鄭文燦今天出席金品獎頒獎典禮，肯定工程人員的努力用心。記者張裕珍／攝影
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鄭文燦高鐵中風

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