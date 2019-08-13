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桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府整治老街溪上游中壢、平鎮河段，沿整治河堤右岸設自行車道及親水綠廊道。其中平鎮區三崇橋到新富橋間，全長1.86公里、寬3公尺，平鎮鐵騎風光自行車休憩步道工程，今天竣工啟用。全長 約9.6公里老街溪的平鎮鐵騎歷史走讀計畫，待新光吊橋段今年11月 完工，全段就可打通串連。

平鎮鐵騎風光工程工程，位於三崇橋至新富橋段的老街溪右岸，設水岸自行車道，並開闢三崇橋入口廣場及6座指標系統，縱向串連老街 溪中壢至平鎮自行車步道路網、親水公園及人行步道，同時建構2處 水位監測及橋下柵門機等智慧監控系統。

施工中新光吊橋二岸人行道串連工程，預計11月完工後，從老街溪中壢開蓋段，可沿著整治完成老街溪河岸，騎自行車一路賞景，抵平鎮伯公潭，及上游大坑缺溪八角塘及石門大圳旁步道區域。

源自龍潭區的老街溪，向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，因途中流經中壢老街而得名，老街溪周邊的空間環境紋理，從非都的農業區開闊田園景色，漸漸往北進入都市計畫區的住宅區、公園綠地等，居民或遊客可以騎自行車或晨昏散步，沿途感受周邊環境紋理變化

，體驗田園休閒風光與都會住宅高樓景色。

老街溪平鎮段部分，市府水務局等單位，從石門大圳沿圳休憩路廊、平鎮鎮興里鎮南橋、八角塘，伯公潭八字圳客家信仰園區，也打造親水公園、親水綠帶，以及自行車道連結，目前皆已完工。

全長約9.6公里老街溪的平鎮鐵騎歷史走讀計畫，包含平鎮鐵騎風光工程、伯公潭二岸人行道串連工程（新光吊橋）、八角塘周邊環境改善工程、石門大圳休憩路廊串連工程等，由中央前瞻計畫水環境建設核定補助1.38億元，由市府水務局規劃整治老街溪上游河段，同時打

通沿岸自行車道。

緊接著中壢段從環北橋到領航南路，已獲得前瞻水安全4億元第一期經費，辦理用地徵收及規劃設計，未來將一路施作至中壢青埔地區，打造長達22公里的自行車道。

桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用...
桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用...
桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用...
桃園市老街溪整治工程，平鎮區三崇橋到新富橋段的鐵騎風光自行車道工程，今天竣工啟用。記者張弘昌／攝影
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老街自行車人行道

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