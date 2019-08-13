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用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

用手機就能找停車位！新竹縣政府與遠傳電信合作，自今年6月起在竹北市部分區域、新埔鎮中正路，埋設地磁感應設備，預計從8月22日正式啟用，民眾只要透過遠傳「Parking GO」Line 官方帳號，輸入車號並開啟手機定位，即能得知路邊車格使用狀況。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，地磁感應設備將設置3222顆，分布在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位，截至8月8日止，已埋設2865顆。

地磁系統會偵測車格的停車狀態，將相關資訊回傳到停車管理系統，民眾透過手機通訊軟體line加入遠傳「Parking Go」，輸入車號並開啟手機定位，即能一手掌握上述3個區域的停車空格狀況，並導航到目標車格，可望縮短5到10分鐘找車位的時間，不僅省時也省油，間接改善道路交通與空氣品質。

交旅處也表示，新竹縣實施路邊停車收費包含新竹縣政府、竹北市、湖口鄉、新埔鎮、竹東鎮等，均可透過新竹縣路邊停車管理中心繳納，若不慎弄丟繳費單據，也可至網站內補單，或到超商的ibon、famiport等設施繳納。

另外，為方便民眾繳納停車費用，縣府除委託超商代收、智慧行動繳費外，6月起亦可透過中華電信「台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信4家電信，及台灣票據交換所代扣繳停車費，8月2日起也新增中國信託、國泰世華2家銀行提供民眾選擇，讓繳費管道更多元。

地磁系統會偵測車格的停車狀態，民眾透過手機通訊軟體line加入遠傳「Parkin...
地磁系統會偵測車格的停車狀態，民眾透過手機通訊軟體line加入遠傳「Parking Go」，輸入車號並開啟手機定位，即能掌握停車空格狀況。記者陳斯穎／攝影
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3222顆地磁感應設備將分布在新竹縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位...
3222顆地磁感應設備將分布在新竹縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位。記者陳斯穎／攝影
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