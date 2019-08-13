國寶書法家黃羣英辭世 總統褒揚厚植基層文化美學
桃園國寶級書法家黃羣英老師7月14日辭世，享壽百歲。總統府篤念老師對書法藝術文化之貢獻，明令褒揚。今天由文化局局長莊秀美等人專程到黃老師故居「泮山書屋」，頒褒揚令，市立美術館劉俊蘭館長和老師泮山書會的學生們都到書屋，感念老師翰墨志業。
文化局表示，黃羣英老師生於1920年，幼年時期家族長輩調教，啟蒙他學書法的興趣。青少年時期，力求精進，遍習碑帖，精研各體書法兼及書史書理，創作不輟，雖身處艱苦戰亂中也不曾一日中斷。
黃群英來台後，將重心放在書法藝術的教學與傳承上，有感於書法重要卻不受學校正規課程重視，決定從社團著手，在桃園機關學校、民間開創20多個書法社團，也先後在台大、師大、清大、交大教授書法50多年。
文化局指出，黃羣英老師本著對書法的熱情，不求名利默默付出，建構今日桃園書法藝術的榮景，被譽為「桃園書藝推手」。黃老師書法的「勁」、「澀」，體現老師早年艱辛苦難的生活環境與堅忍不撓的意志力，作品氣韻寬宏、線條沉穩，是老師對人寬厚、自律謹嚴個性的寫照。
桃園市橫山書法藝術館訂今年底開館，這是官方首座以書法藝術為專精之藝術場館。書藝館明年初計畫舉辦「黃羣英書藝紀念展」，展示黃老師書藝典範與承繼先生書藝使命，市府文化局、橫山書法藝術館也將持續深耕在地，推廣書法藝術文化與研究。
蔡英文總統褒揚令全文：
資深書法家黃羣英，質樸閎肆，穎敏早達。稚幼發蒙調教，鍾愛描紅模寫；及長卒業湖南大學教育系，遍習北碑南帖，臨池學書，力透紙背，開啟日後璀璨之硯海歲月。壯年播遷來臺，立計獻身翰墨志業，奔赴社團學校授課；潛思書法藝術教學，興辦進修摩研專班；積極培育種子老師，獎掖提攜秀異才實，陶甄灌沃，沾溉枌榆；時長意遠，理致不凡。素日以「讀書修德，寫字養生」為座右銘，籌度地區巡迴展事，構築切磋交流平臺，躬蹈踐履，廣衍傳承，爰享「桃園書藝推手」稱譽。曾獲教育部全國大專書法指導績優獎、第八屆全球中華文化藝術薪傳獎等殊榮，功緒胸臆，梓里蜚聲。綜其一生，厚植基層文化美學建設，扢揚中華固有國粹精微，筆底春風，妙在心手；宿望景行，典範矜式。遽聞鶴齡殂殞，軫惜良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。
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