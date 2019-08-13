國寶書法家黃羣英辭世 總統褒揚厚植基層文化美學

2019-08-13 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園國寶級書法家黃羣英老師7月14日辭世，享壽百歲。總統府篤念老師對書法藝術文化之貢獻，明令褒揚。今天由文化局局長莊秀美等人專程到黃老師故居「泮山書屋」，頒褒揚令，市立美術館劉俊蘭館長和老師泮山書會的學生們都到書屋，感念老師翰墨志業。

文化局表示，黃羣英老師生於1920年，幼年時期家族長輩調教，啟蒙他學書法的興趣。青少年時期，力求精進，遍習碑帖，精研各體書法兼及書史書理，創作不輟，雖身處艱苦戰亂中也不曾一日中斷。

黃群英來台後，將重心放在書法藝術的教學與傳承上，有感於書法重要卻不受學校正規課程重視，決定從社團著手，在桃園機關學校、民間開創20多個書法社團，也先後在台大、師大、清大、交大教授書法50多年。

文化局指出，黃羣英老師本著對書法的熱情，不求名利默默付出，建構今日桃園書法藝術的榮景，被譽為「桃園書藝推手」。黃老師書法的「勁」、「澀」，體現老師早年艱辛苦難的生活環境與堅忍不撓的意志力，作品氣韻寬宏、線條沉穩，是老師對人寬厚、自律謹嚴個性的寫照。

桃園市橫山書法藝術館訂今年底開館，這是官方首座以書法藝術為專精之藝術場館。書藝館明年初計畫舉辦「黃羣英書藝紀念展」，展示黃老師書藝典範與承繼先生書藝使命，市府文化局、橫山書法藝術館也將持續深耕在地，推廣書法藝術文化與研究。

蔡英文總統褒揚令全文：