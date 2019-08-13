完成電力改善招標 竹市校園最快今年有冷氣吹

2019-08-13 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



教育處長黃錦能表示，目前有近30所學校完成招標，並陸續啟動電路改善施工，預計今年有第一批學校可裝設冷氣，讓學生在舒適環境中學習。圖／教育處提供 分享 facebook 受氣候變遷影響，夏季氣溫一路飆升，為提升學生校園學習環境，新竹市政府推動「學生教室降溫計畫」要讓全市公立國中小「班班有冷氣」，新竹市長林智堅說，今年度已編列1.5億預算，市府也已核定各校經費陸續改善老舊電力系統，目前已有近30所學校完成電力系統改善招標，完成電力系統改善後便可開始裝設冷氣，為夏季高溫做好準備。

林智堅表示，為協助學校裝設冷氣，新竹市的降溫計畫以三部曲進行，首先為編列預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量，為全市46所公立國中小學4萬名學生打造舒適學習環境。

自去年起先盤點全市各校裝設冷氣需求後，於108年度玩程編列1.5億預算，市府目前亦已核定各校老舊電力系統改善經費。教育處長黃錦能表示，因各校電力系統設置年份、方式不同，分為高壓、低壓及表登系統，甚至還有學校兼具2種以上電力系統，因此耗費較長時間處理。