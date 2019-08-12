影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。下機後鄭文燦表示，訪日成果豐碩，敲定了台日未來在體育、文化、教育及觀光等方面的交流：對於香港反送中行動，鄭文燦認為要給香港特區政府及北京政府更大的壓力。

桃園市與日本千葉縣締結友好城市於9日屆滿3周年，鄭文燦市長6日率團前往日本參加一系列活動，同時展開拜訪日本國會議員、會見僑界人士等行程。

鄭文燦表示，此行走訪了日本成田市、銚子市及白井市幾個不同的城市，拜會多位日本重量級國會議員，對方都表達了對台灣民主、經濟、未來發展的高度關切及支持。他期望未來桃園市多與日本的一些城市交流，拉近台日間距離，對雙邊關係能夠有所幫助。

針對香港反送中行動12日下午聚集香港機場，造成機場無預警關閉事件，鄭文燦回應指出，他在日本看了很多相關媒體的報導，包括整個發展有擴大的趨勢。香港政府採取的手段，事實上是接近鎮暴的方式，用國家暴力或者是用其他的手段來面對香港居民抗議。