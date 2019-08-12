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影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園市長鄭文燦結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。下機後鄭文燦表示，訪日成果豐碩，敲定了台日未來在體育、文化、教育及觀光等方面的交流：對於香港反送中行動，鄭文燦認為要給香港特區政府及北京政府更大的壓力。

桃園市與日本千葉縣締結友好城市於9日屆滿3周年，鄭文燦市長6日率團前往日本參加一系列活動，同時展開拜訪日本國會議員、會見僑界人士等行程。

鄭文燦表示，此行走訪了日本成田市、銚子市及白井市幾個不同的城市，拜會多位日本重量級國會議員，對方都表達了對台灣民主、經濟、未來發展的高度關切及支持。他期望未來桃園市多與日本的一些城市交流，拉近台日間距離，對雙邊關係能夠有所幫助。

針對香港反送中行動12日下午聚集香港機場，造成機場無預警關閉事件，鄭文燦回應指出，他在日本看了很多相關媒體的報導，包括整個發展有擴大的趨勢。香港政府採取的手段，事實上是接近鎮暴的方式，用國家暴力或者是用其他的手段來面對香港居民抗議。

他覺得香港的居民及香港的大學生，提出的訴求是希望香港能夠走向真正的民主，能夠尊重自由、民主、人權。他想這是全世界都關注的焦點，他也覺得這是香港民主的分水嶺，希望全世界的民主國家要支持香港、要挺香港，讓香港特區政府與北京政府受到更大的壓力。

桃園市長鄭文燦（如圖）結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機...
桃園市長鄭文燦（如圖）結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
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桃園市長鄭文燦（左）結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場...
桃園市長鄭文燦（左）結束日本訪問行程，12日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
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香港鄭文燦桃園機場

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