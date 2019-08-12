桃園市藝術才能班 藝術創意體驗營發表成果

2019-08-12 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市國中藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中藝術群表藝影視科及設計群廣告設計科專業師資籌畫下，營隊分成現代街舞組及立體造型組，舉行4天營隊課程，參與的38名國中音樂、美術、舞蹈班學生，結合學校及地區藝術資源，安排紙雕藝術、美國街舞等營隊活動課程，今天下午學員上舞台展現自信，發表創意學習成果。

承辦桃園市藝術創意體驗營，東安國中校長黃寒楨表示，國中藝術才能班藝術創意體驗營，共有自全市國中音樂、美術、舞蹈班3班隊38位學生熱情參與。結合教育局、學校以及地區藝術資源，一方面提供不同領域群體學生，更多發展優勢長才機會，加強與藝術教育機構交流，提昇藝術教育品質。

藝術創意體驗營隊，由啟英高中藝術群表藝影視科及設計群廣告設計科專業師資共同籌畫，營隊分現代街舞組及立體造型組，美術體驗課程以「森林之王」為主題，由紙雕藝術家洪新富，帶領學生從結構解剖學出發，了解從一張紙，創造出無限的想像空間，透過大型動物紙雕造型製作，讓學生欣賞動物的神韻與造形美學，另一方面培養學生空間建構能力。

影視表藝體驗課程，以「美」在其「中」為主題，聘請啟英高中影視科和表演藝術科菁英教師團隊授課，透過舞蹈，讓學生了解美國的街舞、現代舞以及中國民俗舞蹈，期望學生在躍動之間，提身本身的健康及活力。