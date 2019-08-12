親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中國封殺金馬獎之後，台港電影人要自我審查嗎？

香港機場癱瘓！港媒︰速龍小隊增援 或將用催淚彈

桃園市藝術才能班 藝術創意體驗營發表成果

2019-08-12 17:11聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市國中藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中藝術群表藝影視科及設計群廣告設計科專業師資籌畫下，營隊分成現代街舞組及立體造型組，舉行4天營隊課程，參與的38名國中音樂、美術、舞蹈班學生，結合學校及地區藝術資源，安排紙雕藝術、美國街舞等營隊活動課程，今天下午學員上舞台展現自信，發表創意學習成果。

承辦桃園市藝術創意體驗營，東安國中校長黃寒楨表示，國中藝術才能班藝術創意體驗營，共有自全市國中音樂、美術、舞蹈班3班隊38位學生熱情參與。結合教育局、學校以及地區藝術資源，一方面提供不同領域群體學生，更多發展優勢長才機會，加強與藝術教育機構交流，提昇藝術教育品質。

藝術創意體驗營隊，由啟英高中藝術群表藝影視科及設計群廣告設計科專業師資共同籌畫，營隊分現代街舞組及立體造型組，美術體驗課程以「森林之王」為主題，由紙雕藝術家洪新富，帶領學生從結構解剖學出發，了解從一張紙，創造出無限的想像空間，透過大型動物紙雕造型製作，讓學生欣賞動物的神韻與造形美學，另一方面培養學生空間建構能力。

影視表藝體驗課程，以「美」在其「中」為主題，聘請啟英高中影視科和表演藝術科菁英教師團隊授課，透過舞蹈，讓學生了解美國的街舞、現代舞以及中國民俗舞蹈，期望學生在躍動之間，提身本身的健康及活力。

為期4天營隊課程，今天舉行結業成果發表會，學生以動物劇舞台走秀，展現立體造型作品，並以街舞、現代舞展現律動，以中國舞風展現身段和武功。成果發表會在啟英高中協助下，學生從做中學，從布幕製作搭建、幕後的燈光音效轉換，也讓孩子們了解幕前幕後整體運作，讓參與的學生有更豐富的學習經驗。

桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生...
桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生發表學習成果。圖／啟英高中提供
分享
桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生...
桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生發表學習成果。圖／啟英高中提供
分享
桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生...
桃園市國民中學藝術才能班藝術創意體驗營，在啟英高中展開4天營隊課程，今天參與師生發表學習成果。圖／啟英高中提供
分享

街舞

相關新聞

徵收戶抗議價差太大 桃市府今收下4500份陳情書

2019-08-12 18:04

育樂營DIY做出暗黑料理 學生把大阪燒做成「大阪炒飯」

2019-08-12 15:42

觀魚悠游療癒系 獅潭老街要再添新亮點

2019-08-12 15:41

竹市「薄金包」升級 今年附贈廟宇平安符

2019-08-12 15:41

中元普渡拜好兄弟 桃園衛生局：避免買顏色太鮮艷食品

2019-08-12 14:08

苗栗很無趣嗎？ 壹參柒製造社要翻轉刻板印象

2019-08-12 14:08

傳鄭朝方無意參選竹縣立委 民進黨擬推周江杰

2019-08-12 12:01

颱風樹倒砸車 樹根腐壞撐不住

2019-08-12 00:09

減光害 司馬庫斯改類燭光燈

2019-08-12 00:06

看問題／公設保留地鬆綁 城市發展要設想好

2019-08-11 23:51

長期未徵收 公設保留地大解編

2019-08-11 23:45

訪日跳泰雅之歌 竹縣原童博滿堂采

2019-08-11 23:36

竹市漁業體驗 民眾搶當航海王

2019-08-11 23:26

工研院環控溫室水耕 助五金工廠轉型

2019-08-11 23:20

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

竹市推廣海味美食及海洋保育 大小朋友體驗漁民日常

2019-08-11 17:53

航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47

利奇馬剛過境 龍潭警維護用路安全仍不遺餘力

2019-08-11 17:22

頂大學生為竹市健康把脈 竟發現「市民普遍運動不足」

2019-08-11 17:05

南庄鄉苗21線124縣道嚴重坍方 注意有交通管制

2019-08-11 17:01

桃園天狼星航空營 出動塞斯納172型天鷹小飛機

2019-08-11 13:55

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

影／台中清晨下暴雨 多車拋錨陷水坑

2019-08-12 09:27

台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

台中南屯水淹及膝 郵差分不清水面、路面卡田中央

2019-08-12 12:00

影／雨炸台中 南屯道路人孔蓋噴飛

2019-08-12 11:59

總統今視察捷運萬大線 新北爭取軌道建設

2019-08-12 00:14

陳柏惟「蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32

影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳「蝦摸節」抓到就是你的

2019-08-11 22:04

長期未徵收 公設保留地大解編

2019-08-11 23:45

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

大甲火車站後換清水 台中警積極整頓站前違停

2019-08-12 09:33

打造「高雄之心」 車站成新亮點

2019-08-11 23:21

台中暴雨 大肚興和路地下道積水封閉

2019-08-12 09:54

台中烏日大雨 地下道、涵洞積水宜繞道

2019-08-12 11:04

雲林海線立委換人？ 蘇治芬、許忠富：以黨和大局為重

2019-08-12 14:19

出任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：正在拚建設

2019-08-11 23:11

影／南迴公路沿線出現陰陽海 原因竟跟利奇馬颱風有關

2019-08-12 10:10

嘉縣新任教育處長請辭 議員批縣長留不住人

2019-08-12 12:14

台南勞檢違規 「未符7休1」最多

2019-08-11 23:35

苗栗很無趣嗎？ 壹參柒製造社要翻轉刻板印象

2019-08-12 14:08

白狼進民雄國中演講惹議 翁章梁：台灣言論自由

2019-08-12 13:20

傳鄭朝方無意參選竹縣立委 民進黨擬推周江杰

2019-08-12 12:01

這家傳統葬儀社地方扎根百年 包辦全鄉逾8成殯葬

2019-08-12 16:45

育樂營DIY做出暗黑料理 學生把大阪燒做成「大阪炒飯」

2019-08-12 15:42

彰化縣農業處長懸缺 內定宜蘭大學教授邱奕志接任

2019-08-12 15:40

高雄山區大雨 藍綠口水大戰

2019-08-12 00:19

墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14

為生計陳情 君鴻酒店50員工追韓國瑜到後勁溪畔

2019-08-12 17:07

北市廚餘減量不佳 柯文哲要求學校「零排出」

2019-08-12 00:10

新營善心老夫婦行善25載 近日又捐白米264包助弱勢

2019-08-12 10:10

曹公新圳逢雨必淹 韓國瑜指示打通「瓶頸」強力清疏

2019-08-12 16:30

北榮進駐基隆醫院 院長：內科龍頭好心腸會先來

2019-08-12 16:46

防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座

2019-08-12 07:30

溪州國小5棵楓樹被消失？前校長：誤會，已恢復原處

2019-08-12 15:41

高雄桃源四社道路塌陷惡化 原民會：最快3天開闢便道

2019-08-12 13:32

新埔民生站須站外轉乘 侯友宜：轉乘站內化

2019-08-12 15:23

大南澳「蝦摸節」又來了

2019-08-11 23:21

影／台中潭子溝水衝上路面 議員市府勘查改善

2019-08-12 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top