首屆竹縣青少年戲劇節 8月17、18、24日開演

2019-08-12 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹青少年「演」起來，由新竹縣政府文化局主辦，在地青少年劇團「不然，B計畫」策劃，第一屆「新竹縣青少年戲劇節《Re：Set重啟》」將於8月17、18、24日在文化局園區登場，集結在地青少年參與，包含台北藝穗節得獎劇團「新生一號」、「不然，B計畫」劇團、獨立樂團「告五人」、大新竹地區校園熱音社與熱舞社等多達16個團體，為系列活動揭開青春洋溢序幕。

新竹縣府文化局長李猶龍表示，竹縣首度舉辦的戲劇節為國內罕見，集結無數在地青少年共同參與，透過專門為青少年設計「戲列活動」，讓青少年放下3C產品，走出戶外揮灑青春。

縣長楊文科期待以藝術作橋樑，橫跨世代溝通對話，青少年重新認識、建構故鄉美好，也邀請鄉親一起共襄盛舉，從青少年精采演出，認識戲劇魅力，看見藝術與生活美好，盡情地「戲劇一夏」。

這次還包含地方性、藝術性特色市集40攤，表演戲劇、音樂、舞蹈、脫口秀等共54多場。

「不然，B計畫」團長蕭玟馨說明，活動凝聚超過54場次演出，期望透過活動主題「重啟」概念，將青少年叛逆、中二與瘋狂特質，以戲劇節展現青春與活力，表達出青少年的腦中異想世界。

參與表演的實驗高中熱舞社長許涵竹與社員蘇彥欣說，青少年不能被手機支配，要有自己想法，很高興有這樣表演平台，也期待從其他表演團體中觀摩、學習到很多。