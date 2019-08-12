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獅潭長壽鄉衛生所無醫師 徐耀昌：1個月內解決

2019-08-12 16:46聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣獅潭鄉長壽鄉卻醫療資源缺乏，衛生所沒有醫師、藥師，聯合報系日前披露後，引起各界重視，苗栗縣長徐耀昌今天表示，公費醫師已有人選，1個月內將可以派駐，此外，大湖鄉衛生所引進專科醫師支援駐診，模式及用心值得肯定，挹注偏鄉醫療資源不足。

獅潭鄉老人占27.5%，今年春節後衛生所藥師離職未補人，這個月醫師又離職，支援醫師周一、周三上午看診，引起部分鄉民議論紛紛，抱怨不能就近看醫師，也沒有安全感。

苗栗縣獅潭鄉衛生所醫師這個月出缺，衛生所告示支援醫師暫時每周一、三上午看診因應。...
苗栗縣獅潭鄉衛生所醫師這個月出缺，衛生所告示支援醫師暫時每周一、三上午看診因應。記者范榮達／攝影
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醫師衛生所苗栗縣

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