獅潭長壽鄉衛生所無醫師 徐耀昌：1個月內解決

2019-08-12 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣獅潭鄉長壽鄉卻醫療資源缺乏，衛生所沒有醫師、藥師，聯合報系日前披露後，引起各界重視，苗栗縣長徐耀昌今天表示，公費醫師已有人選，1個月內將可以派駐，此外，大湖鄉衛生所引進專科醫師支援駐診，模式及用心值得肯定，挹注偏鄉醫療資源不足。