這家傳統葬儀社地方扎根百年 包辦全鄉逾8成殯葬

2019-08-12 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣銅鑼鄉雙峰葬儀社有116年歷史，目前第4代葉文琪經營，他的兒子葉士源就讀苗栗縣後龍鎮私立仁德醫專生命關事業科5年級，今年7月就已考上禮儀師乙級證照，全國最年輕，苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚，勉勵發揚光大。

雙峰葬儀社後繼有人，地方視為大事，苗栗縣議員黃芳椿、銅鑼鄉長李瑞廷等人陪同到縣政府接受表揚，葉文琪透露，雙峰葬儀社屹立不搖的撇步在於代代相傳扎根的人脈，他說，雙峰的位置在銅鑼火車站前，第一代開店也經營雜貨店，人流及經濟流動的集中店，銅鑼鄉1萬7000多人，其中70歲以上老人超過9成，家族都認識。

葉文琪指出，都市型的殯葬，大多數都過醫院轉介，雙峰卻是老人家親自打電話預約，或是指定交代家屬，全鄉有8成以上殯葬後事是雙峰承接的，此外，家族也回饋社會行善，並參與地方活動，例如每年客家人元宵民俗炸龍，雙峰不僅包龍，還辦攝影比賽，成了每年都被期待的盛事。