育樂營DIY做出暗黑料理 學生把大阪燒做成「大阪炒飯」

2019-08-12 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



為了讓學生能提早接觸並認識技職教育，以利替未來升學之路做選擇，桃園市自106年起補助各國中辦理寒暑期技藝教育育樂營活動，提供全市國中小學生免費參加，總計約有3600名學生受惠。今日草漯國中請來大興高中餐飲科專業教師，共同舉辦的「烘焙飲調DIY：大阪燒&冬瓜檸檬愛玉實作體驗」，現場更有學生做出暗黑版的大阪燒，被眾人笑翻還命名「大阪炒飯」。

今日在大興高中內舉行「烘焙飲調DIY：大阪燒&冬瓜檸檬愛玉實作體驗」，請到大興高中餐飲科專業教師帶領30名草漯國中學生們，參與冬瓜檸檬愛玉的調製、用麵糊做出大阪燒，不同以往僅是買來吃，而且親身體驗製作過程，學生皆玩得不亦樂乎。

學生從育樂營中可體驗用麵糊製作大阪燒，從水份的控制到材料添加的比例，麵糊做好之後煎熟技巧也相當重要，學生們皆聚精會神的觀察鍋內的大阪燒，抓準時機將半熟的麵糊翻面，每個細節都與成品的完成度息息相關。

參加該次育樂營的草漯國中吳佑安，興奮的端著自己做的大阪燒跟冬瓜檸檬愛玉表示，平常在家中並不會自己做料理，今天在老師的指導下作出這麼美味的餐點，發現做料理不但沒有想像中的難，而且還很有趣；另有學生平常在家沒有下廚習慣，在將大阪燒翻面時竟意外弄碎成了暗黑料理，笑倒眾人，成品更被稱為「大阪炒飯」。