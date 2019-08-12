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育樂營DIY做出暗黑料理 學生把大阪燒做成「大阪炒飯」

2019-08-12 15:42聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

為了讓學生能提早接觸並認識技職教育，以利替未來升學之路做選擇，桃園市自106年起補助各國中辦理寒暑期技藝教育育樂營活動，提供全市國中小學生免費參加，總計約有3600名學生受惠。今日草漯國中請來大興高中餐飲科專業教師，共同舉辦的「烘焙飲調DIY：大阪燒&冬瓜檸檬愛玉實作體驗」，現場更有學生做出暗黑版的大阪燒，被眾人笑翻還命名「大阪炒飯」。

今日在大興高中內舉行「烘焙飲調DIY：大阪燒&冬瓜檸檬愛玉實作體驗」，請到大興高中餐飲科專業教師帶領30名草漯國中學生們，參與冬瓜檸檬愛玉的調製、用麵糊做出大阪燒，不同以往僅是買來吃，而且親身體驗製作過程，學生皆玩得不亦樂乎。

學生從育樂營中可體驗用麵糊製作大阪燒，從水份的控制到材料添加的比例，麵糊做好之後煎熟技巧也相當重要，學生們皆聚精會神的觀察鍋內的大阪燒，抓準時機將半熟的麵糊翻面，每個細節都與成品的完成度息息相關。

參加該次育樂營的草漯國中吳佑安，興奮的端著自己做的大阪燒跟冬瓜檸檬愛玉表示，平常在家中並不會自己做料理，今天在老師的指導下作出這麼美味的餐點，發現做料理不但沒有想像中的難，而且還很有趣；另有學生平常在家沒有下廚習慣，在將大阪燒翻面時竟意外弄碎成了暗黑料理，笑倒眾人，成品更被稱為「大阪炒飯」。

桃園市教育局表示，往年的育樂營皆是運動等類型，近年漸漸有手作、餐飲等活動加入，該現象可增加技職教育的豐富度，讓學生體驗更多學科。草漯國中校長呂芳川表示，學校一直以來都積極辦理技藝教育學程，也有設立技藝教育專班，目的都是為了讓學生能有多一點的實作經驗，幫助學生發掘自己的興趣。

今日草漯國中請來大興高中餐飲科專業教師，在大興高中內舉辦的「烘焙飲調DIY：大阪...
今日草漯國中請來大興高中餐飲科專業教師，在大興高中內舉辦的「烘焙飲調DIY：大阪燒&冬瓜檸檬愛玉實作體驗」。記者陳夢茹／攝影
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參加技職育樂營的學生挑戰將大阪燒翻面，倘若翻不成功就成了暗黑料理「大阪炒飯」。記...
參加技職育樂營的學生挑戰將大阪燒翻面，倘若翻不成功就成了暗黑料理「大阪炒飯」。記者陳夢茹／攝影
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