竹市「薄金包」升級 今年附贈廟宇平安符

2019-08-12 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



中元節將至，新竹市環保局今年續推「紙錢集中燃燒」政策，今天環保局於新竹市垃圾資源回收廠舉行「淨爐祈福法會」，由局長江盛任開香主祭，並推出「薄金包2.0」做為普渡祭祀用品，除了有拜拜用的香支、紙錢等，還附贈廟宇平安符等，環保局今年還新增免費出借紙錢集中桶及環保鞭炮機的服務。

江盛任表示，竹市自106年起推出「紙錢薄、功德積」組合式的祭祀「薄金包」大獲好評，今年升級為2.0環保護符版，內容物包含毛巾、米、普渡旗、減量香支、大面額紙錢、功德狀，並加碼提供廟宇加持過的平安護符1個，共8樣，而平安護符來自開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺、關帝廟等4間廟宇採隨機附贈，當中還有新竹私立愛恆啟能中心二手商店10元抵用券2張。

新竹市從98年起持續推動紙錢集中燒工作，每年農曆7月中元普渡前，都會禮聘法師辦理莊嚴隆重的淨爐祈福法會，將紙錢集中燒所需使用的紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢，讓民眾安心將中元普渡的紙錢交付集中焚燒；經統計紙錢集中燒成果，已從98年68公噸提升到107年557公噸，增加8倍之多，今年上半年紙錢共計305公噸，較去年同期增加了23公噸。

另，新竹市從105年起與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合公益團體推動「以功代金」活動，由民眾將購買金紙的預算捐至勸募專戶，以「捐款做功德」替代舊有的「實體金紙焚燒」，讓祭祀誠意不減，經統計以功代金105年至今年7月底，累計募得公益金共計13萬4700元，以100元可購買2.2公斤紙錢評估，相當於減少燃燒紙錢2963公斤，也相對減少排放二氧化碳4445公斤。