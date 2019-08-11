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未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣公共設施保留地專案通盤檢討將大規模解編學校、市場等未徵收用地，苗栗市公所今...
苗栗縣公共設施保留地專案通盤檢討將大規模解編學校、市場等未徵收用地，苗栗市公所今年7月先一步個案申請，通過「市二」市場用地變更機關及廣場用地動中心。記者范榮達／攝影
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政府專案通盤檢討未取得公共設施保留地，苗栗縣政府研擬整體檢討構想日前經內政部審查同意，縣府工商發展處指出學校、市場等塊狀用地，8成以上都會解編還地於民，並會考量鄰近土地畫設分區，修改都市計畫方案今年10月後陸續在鄉鎮市辦理公開展覽說明會。

全國尚未取得公共設施保留地2萬多公頃，縣市政府辦理專案通盤檢討，苗栗縣政府工商發展處指出，都市計畫公共設施用地未徵收，影響地主利用，傷害財產權，縣府考量人口高齡少子女化趨勢，兼顧維護公共設施用地服務品質，以生活圈模式，研擬公共設施用地專案檢討構想，並經內政部審查通過。

工商發展處指出，少子女化影響，都市計畫人口不如計畫，因此這波專案檢討構想，全縣就有兩處學校預定地規畫解編，而先前民間申請竹南頭份都市計畫3.34公頃「文高一」高中用地變更住宅區等，因時程早在公辦之前，個案先一步通過，今年5月發布實施。

此外，部分市場用地因時代及消費習慣變遷，傳統市場式微，也在研擬解編之列，苗栗市公所申請500多坪「市二」市場用地，個案變更機關及廣場用地，內政部都市計畫委員會今年7月審查通過，市公所將規畫興建嘉盛、嘉新里社區活動中心，及長照2.0服務據點。

不過，道路、綠帶等線狀公共設施用地，因解編可能造成寬窄不一，及指定建築線等問題，因此專案檢討構想解編以學校、市場、公園、停車場、機關等用地，比率超過8成，解編後將考量鄰近分區規畫住宅區、商業區等，依土地價值、區位評估，配還地主以55%為原則。

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