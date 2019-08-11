竹市推廣海味美食及海洋保育 大小朋友體驗漁民日常

2019-08-11 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府與新竹區漁會推廣新竹海味美食及海洋保育，今天在新竹漁港直銷中心舉行「2019年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，今年設計「我是航海王」漁業文化體驗，讓大小朋友扮演「一日船員」，及民眾最愛的「冰山挖寶」等活動，並提供600份免費魚鱻料理供品嘗。

新竹漁會總幹事童錦杰表示，新竹漁港因受潮汐影響，潮差有3、4公尺之高，而且有多艘漁船共用一支繫船柱停泊，如何將繩索穩固繫牢港邊又不影響其他漁船的使用，是作為合格船員的日常技巧，「我是航海王」和「天才繩索王」等活動，讓大小朋友學習取出岸邊繫船柱上的繩結及打繩索的方法、用海綿吸水擠進水桶中讓漁浮達標等，體驗漁民的作業日常。

副市長沈慧虹肯定新竹區漁會對於漁業推廣與保育的用心，向27位模範漁民頒發獎狀，勉勵漁民持續為與市府共同打拼，創造觀光漁業新風貌。沈慧虹表示，市府加倍努力實現建設「新竹漁人碼頭」的藍圖，目前新竹漁人碼頭已投入超過13億經費，打造出魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，並重整的停車場也舒緩漁港的停車需求，也劃分出漁民作業區動線，打造出安全與美觀的漁港公共空間。

新竹區漁會為了永續海洋資源，昨天已放流4萬尾黑鯛魚苗，復育海洋生機，今天則推出「我是航海王」及「天才繩索王」體驗活動，讓民眾體驗繩索穩固繫牢港邊又不影響其他漁船的使用的船員日常技巧。現場「冰山挖寶」活動以及魚鱻料理，也吸引民眾大排長龍。新竹市環保局則設置「海洋回收站」，鼓勵民眾持續海洋資源回收兌好禮，並在現場提供魚鱻料理環保餐具，減少一次性餐具使用。