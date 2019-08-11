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航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園航空城土地協議價購查估地價，引起大園徵收戶反彈批評「不公不義」，桃園航空城地方促進會發起連署「重估地價」截止獲近5000戶連署響應，該會理事長林有財今天下午表示，大園人支持航空城，但是地價高低落差太大，估價邏輯錯亂，徵收民眾群起抗議，會員明天將前往大園區公所遞交「全面重估地價」陳情書，並與市府代表溝通，要求市府尊重民意。

桃園航空城土地協議價購說明會自7月15日舉辦至今，交通部民航局、桃園市政府地政局提出協議價購地價，卻一再被徵收戶抗議和要求全面重估合理配地比地價，航空城促進會統計，徵收戶昨天截止總共近5000戶響應連署十分踴躍，民眾要求資訊公開、透明全部揭露，提高協議價購單價、縮小地價標準差，應全面重新調整桃園航空城地價，提高居民認同感。

市議員徐其萬表示，大園多數地主樂見航空城開發，協議價購價格差距太大，民眾不安，要求配地公平性，市政府應體察民意縮小地價差距。他建議市府下鄉聽取鄉親意見，後續訂定土地徵收市價應公開徵收市價資訊，區段徵收計畫書提報內政部審查前，應邀議員、里長說明化解疑慮。

林有財表示，民眾發覺土地協議價購單價過低，高低落差太大，影響配地比例造成不公，估價邏輯混亂，造成抵價地分配不公，協議價購地價不只相同地段地價差別、不同地段落差更大，應做全面性地價調整估價。

航空城促進會執行秘書許英漢說，過去市政府辦理區段徵收案高達百分之九十五以上地主，選擇領回抵價地，區段徵收財產重分配過程，徵收市價應做到公平合理，民眾才不會產生被剝奪感。

桃園航空城徵收戶不滿土地協議價購地價落差太大抗議，近5000戶連署陳情要求全面重...
桃園航空城徵收戶不滿土地協議價購地價落差太大抗議，近5000戶連署陳情要求全面重估地價。圖／桃園航空城地方促進會提供
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桃園航空城土地協議價購說明會，徵收戶不滿協議價購地價落差太大，近5000戶連署陳...
桃園航空城土地協議價購說明會，徵收戶不滿協議價購地價落差太大，近5000戶連署陳情要求全面重估地價。記者曾增勳／攝影
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航空城區段徵收
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