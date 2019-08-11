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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣發展觀光旅遊創商機，高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」變更「產業專用區」，細部計畫出爐，核心發展貨物轉運的物流，結合旅遊服務的人流，潛力備受看好。

細部計畫指出，計畫區以市地重畫開發，期程約5年，總開費用約3億6268萬元，畫設第一種產業專用區1.44公頃，第二種產業專用區3.8公頃，提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨業、綜合零售業、一般零售業、餐飲業、觀光及旅遊服務業、陸上運輸服務業、休閒及娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表達樂觀其成看法，他說，計畫區地處交通樞紐位置，不僅在台6線、台72線口，距離國道1號苗栗交流道也僅600公尺，高速公路西部城市交流道附近很多地方都發展成商圈，且台72線線聯絡大湖、泰安風景區，對觀光旅遊發展值得期許。

內政部都市計畫委員會今年1月審查通過，高速公路苗栗交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區變更產業專用區，旅遊服務等相關允許使用項目，納入細部計畫土地使用分區管制要點規定，都市計畫書、圖在苗栗市、公館鄉公所及縣政府工商發展處公開展覽到8月28日，8月15日上午10點在苗栗市公所清潔隊3樓召開說明會。

計畫區現況大多農業使用，其次沿著台6線有家具、汽車修理場等廠房、倉庫，細部計畫指出，分析地區物流產業分布，貨物轉運功能已有其他區位提供，設置貨物轉運區需求性及必要性不足，造成土地容許使用項目受限，並考量苗栗地區逐年朝觀光旅遊發展，朝貨物轉運結合旅遊服務發展。

高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」變更「產業專用區」，發展備受注...
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」變更「產業專用區」，發展備受注目。記者范榮達／攝影
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高速公路苗栗縣
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