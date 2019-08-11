頂大學生為竹市健康把脈 竟發現「市民普遍運動不足」

2019-08-11 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



台日學生透過跨國、跨領域的田野調查相互學習。圖／清大教育學院提供 分享 facebook 國立清華大學教育學院與日本早稻田大學社會科學總合學術院共同舉行「健康城市國際共同工作坊」，透過社區參訪、商家訪談及大學生問卷調查等，檢視新竹市的健康城市指數，並以「運動、健康飲食及社會參與」為指標，提出社會設計方案，學生發現新竹市民日常生活過度依賴機車或汽車代步，普遍有運動不足的現象，及青年學子也有普遍因追求學業而忽視飲食健康的問題。

清大教育學院表示，清大與早稻田大學生分為3組進行田野調查，A組學生指出步行是最廉價且有效的運動，但相較於日本，新竹市民日常生活過度依賴機車或汽車代步，普遍有運動不足的現象，因此他們以竹市府「步行城市」概念為藍本，提出「新竹步行客APP」（Hsinchu walker APP）的構想，希望串連安全食材的店家，鼓勵民眾在城市中步行獲得健康飲食兌換點數，這個想法也獲得新竹市社區營造中心的正面肯定，並表示能在未來規劃中納入考慮。

而B組學生發現，竹市雖是人口組成最年輕的城市，但青年學子普遍因追求學業而忽視飲食健康，他們以清大及交大為對象建議大學設置「共食廚房」（Sharing Kitchen），透過活動及大學週邊社區參與，鼓勵同學自炊、學習烹飪技巧、認識食物、掌握自身的飲食健康權，建議可結合各國留學生及社區大學，舉辦跨世代、跨文化的飲食交流活動，打破現代年輕人的阿宅壁壘。

C組學生則提出「預購餐點APP」（Food Subscription Service）的社會設計，希望整合消費者之力，支持提供均衡飲食的店家，並透過預購「健康待用餐」，轉讓使用權給新竹市的低收入戶或遊民等，協助他們取得免費健康餐飲，共同實現健康人權。