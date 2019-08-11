管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



自來水公司第二區處配合「大湳場內送龜山系統1200mm管線銜接等工程」施工，桃園市桃園區、八德區、龜山區、蘆竹區還有新北市林口全區和少部分泰山、五股區，明天上午8點起停水，時間14至36小時不等，合計9.8萬戶受影響，少數管線未稍或高地預估要到13日晚上8點才能恢復正常供水。二區處除了請用戶提早儲水，也表示一旦完工會設法盡速供水。二區處同時表示沒有外傳27萬戶這麼多。

停水14小時地範圍區(12日上午8點至晚上10點以里別、道路劃分)：

桃園區文明、武陵、長美、民生、永興、永安、東埔、東門、長安、中埔、西埔、西門、中和、文昌、新埔、中山、慈文、西湖、南門、南華、玉山、中成、中正、北門、光興、朝陽、中興、信光、中寧、同安、莊敬、文中、泰山、中路、中德、自強、中信、長德、中平、中原、中泰、南埔、寶慶、北埔、中聖、同德、明德、寶安、瑞慶、福元、龍安、龍鳳、龍岡、豐林、成功、三民、青溪、忠義、三元、大有、寶山、大興、會稽、春日、汴洲及大業里。

八德區陸光、大成、大同、大智、大正、大福、大宏、大慶、廣隆、茄苳、高明、高城、大勇、永豐、廣興、大榮、白鷺、茄明里。

蘆竹區內厝、福昌、海湖、山腳、蘆興、南興、錦中、長壽、營盤、蘆竹、錦興、興榮、瓦窯、南榮、吉祥、南崁、福興、福祿、順興、山鼻、營福、坑口、五福、羊稠、富竹、中山、外社、正興、坑子里(山林路二段、草子崎路)、濱海、長興里。 龜山區南美、南上、大坑里。林口發電廠。

停水24小時(12日上午8點到13日上午8點)：

蘆竹區坑子里貓尾崎、臥龍崗、赤塗路、赤塗一路、八德一路、八德二路、山林路三段、寶順街、孔明路 。

林口區全區。五股登林路單號93至107號、登林路雙號116至134-3號、德音里外寮路。

停水30小時(12日上午8點至13日下午2點)：

龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里。

停水36小時(12日上午8點到13日晚上8點)：