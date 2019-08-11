全台首座無人機考照場落腳苗栗 玩家力挺合法化

2019-08-11 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



全台首座無人機考照場在苗栗市河濱公園設置完成，當地多年來提供模型飛機玩家聚會、訓練飛行的好場地。圖／報系資料照片 分享 facebook

苗栗縣近年來熱中推動無人機產業發展，在縣府爭取及中央支持下，全國首座無人機考照場已在苗栗市河濱公園完成，預計9月間啟用，不少無人機空拍玩家認同透過考照，推動無人機操作合法化，讓玩家能熟悉器材操控及環境特性，安全駕馭無人機。

苗栗無人機考照場位於後龍溪畔，該處多年來一直是苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習場地，被各地玩家視為條件優異場域，經民航局、中科院、第二河川局、縣府及苗栗縣航空模型飛行協會勘察研議，7月下旬畫設完成各項考照標線，可提供需跑道的固定翼模型飛機、垂直起降的定旋翼、多旋翼無人機等不同規格遙控機考照使用。

縣府表示，民航法修訂增加無人機專章，明年3月將施行，未來駕馭超過一定重量的無人機，必須取得證照。

「使用空拍無人機，彷彿從上帝的視野看大地！」苗栗縣中和國小校長紀介五投入空拍攝影已好幾年，他認為無人機空拍讓攝影的視野突破空間限制，以往「登高才能望遠」，現在運用無人機從空中取景、觀察地景，會有完全不同的視野，包括後龍外埔石滬、好望角景點，他都曾嘗試空拍過，影像也可提供鄉土教學使用。

他認為，操作無人機、空拍機還是有一定的危險性，有可能因操作不熟練、電池續航力不足或不了解操作空域，造成衝撞、墜落的「炸機」危險，建立考照制度可讓玩家必須更熟悉機具操作、法令規範及空飛知識，有助安全。

攝影工作者張文煥近年來也熱中空拍，他表示空拍是另一種型態的攝影，他們玩家有自己的群組，經常會提供各項資訊，也清楚未來考照的模式，就像機車考照，他的無人機規格只要參加「筆試」即可，苗栗縣推廣無人機，較少限航區，許多玩家都支持考照及合法化。