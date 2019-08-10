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影／全台首座無人機考照場 苗栗市河濱公園設置完成

2019-08-10 23:32聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣近年來熱中推動無人機產業發展，在縣府爭取及中央支持下，全國首座無人機考照場已在苗栗市河濱公園完成，預計9月間啟用，隨後試行辦理學、術科預考；縣府表示，民航法修訂增加無人機專章，明年3月將施行，未來駕馭超過一定重量的無人機，必須取得證照。

苗栗無人機考照場位於後龍溪畔，該處多年來一直是苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習場地，被各地玩家視為條件優異的場域，民航局、中科院、第二河川局、縣府及苗栗縣航空模型飛行協會勘察研議，7月下旬畫設完成各項考照標線，可提供需跑道的固定翼模型飛機、垂直起降的定旋翼、多旋翼無人機等不同規格遙控機考照使用。

縣府勞工及青年發展處指出，無人機應用近年來愈來愈多元化，空拍玩家也愈來愈多，縣府近年積極推動無人機發展，在民航法未修訂專章之前，就一直與中央溝通，推動無人機的相關資源也都盤點好，因此獲中央支持，率先在苗栗完成全國首座無人機考照場。

苗栗縣航空模型飛行協會執行長徐永俊指出，政府還計畫在北、東、南等地設無人機考照場，但設置還需各項程序、條件配合才可能實現，苗栗河濱公園多年來已是既有的模型機飛行場，跑道夠長，設考照場條件充足、快速。

縣環保局2015年首度出動無人機空拍，飛至長達近10公里的西濱快速公路白沙屯至南通灣段工程上空，發現部分設置不符規定，容易揚塵，之後再出動空拍機複查，見有缺失仍未改善，依法開罰，大幅提高稽查效率，近年無人機更運用在交通疏導、災害搶救、環保、農業、文資保存等方面業務。

苗栗縣去年主辦北台區域發展推動委員會第15屆首長會議及年度成果展，8縣市共同發表運用無人載具創新產業發展成果，並以無人機啟機儀式宣示「領航北台．航向未來」，去年全民運動會開幕典禮在運動員宣誓後也由無人機化身精靈舞者，展開聖火引燃的表演秀，凸顯苗栗發展無人機的特色。

全國第一座無人機考照場已在苗栗市河濱公園設置完成。記者胡蓬生／攝影
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全國第一座無人機考照場已在苗栗市河濱公園設置完成。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣空拍機民航局
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