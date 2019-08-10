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閃違停 機車騎士的「紅單陷阱」

2019-08-10 23:43聯合報 記者張裕珍張弘昌／桃園報導

桃園區中正路6月起加強公車停靠區違規停車取締，客運業者提供行車記錄器影像，明顯可...
桃園區中正路6月起加強公車停靠區違規停車取締，客運業者提供行車記錄器影像，明顯可見車輛占用。 記者張裕珍／翻攝
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違規併排停車層出不窮，機車騎士要小心吃罰單！有機車騎士遭檢舉違規行駛內線「禁行機車」車道，收到罰單雖自認違規，但也抱怨該路段併排違停嚴重，汽車霸占外線車道在先，機車無路可走，才被迫騎上內線車道，未料卻被後方用路人檢舉；警方表示，受理檢舉會檢視影像，若騎士為閃躲違停才違規，原則不予開罰。

桃園市近年試辦雙向四車道的內側車道開放機車行駛，成效不錯，交通局預計330條雙向四道路全面塗銷禁行機車字樣，但是此計畫尚未全面實施，部分路段仍維持內線車道禁行機車，龍潭區龍星國小前中正路因上下課違停併排多，騎士閃車誤入「禁行機車」的紅單陷阱。

不少機車騎士抱怨違停，害他們中招，罰單接得很冤枉，桃園市警局交通警察大隊執法組長連國豐說，確實出現類似檢舉，警方會依常理及周遭路況判斷才開罰。

連國豐說，警方接獲檢舉影像會檢視畫面，若明顯是機車騎士為閃避前方併排、三併排的違規停車，才騎上快車道緊接著又迅速折返回慢車或機車專用道，警方原則不會製單，改以勸導，或反認為是檢舉違規併排停車，會對違規併排停車車主開罰單告發。

連國豐說，若騎士已屬長時間行駛禁行機車的內線車道，明顯與閃避違規停車無關，仍會依法開罰。若騎士不服可向公路監理單位提申訴，監理單位會再依警方提供相關佐證評判。

機車騎士違停罰單
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