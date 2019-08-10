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公車停靠區違停亂象多 桃市2個月來取締檢舉140件

2019-08-10 17:57聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市桃園區中正路周邊商家多，路邊違規停車嚴重，尤其占用公車停靠區影響公車上下車動線，有交通安全疑慮，桃園市政府交通局今年6月首創與客運業者合作，利用公車行車記錄器檢舉桃園區中正路沿線公車停靠區違停亂象，成效不錯，2個月來連同現場舉發共取締140件，交通局研議擴大，林口長庚醫院周邊公車站因客運停等頻繁，將優先辦理。

公車停靠區面積大，屢有汽機車用路人貪方便違停占用，但公車卻因此無法正常停靠，往往被迫停在車道讓乘客上下車，不僅影響後方交通動線，也徒增乘客搭車風險，有鑒於桃園區中正路是違停熱區，未來也是捷運綠線重要行經路線，交通局6月起首辦檢舉公車格違停。

交通局公共運輸科指出，交通局自中正路的大同路至慈文路路段，共14處公車停車格設置「公車專用格及前後紅線路段禁止臨時停車違者採公車影像及拍照舉發」告示標誌牌，除了收取客運業者提供行車記錄器影像，交通稽查員、警方也加強取締，2個月來舉發140件。

140件取締來自公車行車記錄器影像約20到30件，交通局人員檢視畫面，以汽車霸占公車停車格最多，公車只能停在車道載客，乘客被迫站上路邊候車，甚至有老人家得小跑步搭車。

交通局指出，林口長庚醫院旁、桃園市龜山區復興一路一處公車停靠區月初發生違停占用公車停車格事件，汽車駕駛不滿被按喇叭，竟理直氣壯下車朝公車司機嗆聲，市府交通局獲悉後，有感部分用路人仍待教育，已主動向警方報案，違停最高可罰1200元，涉及刑事恐嚇罪部分交由警方偵辦，由於復興一路客運公車停靠頻繁，將優先增設告示並加強取締。

桃園區中正路6月起加強公車停靠區違規停車取締，客運業者提供行車記錄器影像，明顯可...
桃園區中正路6月起加強公車停靠區違規停車取締，客運業者提供行車記錄器影像，明顯可見車輛占用，有民眾要搭車還得閃避違停車輛，小跑步上車。記者張裕珍／攝影
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違停行車記錄器
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