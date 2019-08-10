苗縣績優公寓大廈評選延長收件到8月19日

2019-08-10 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府工商發展處連2年在公寓管理大廈管理考核獲評選城鎮型縣市第一名，縣政府從前年開始，舉辦「績優公寓大廈評選」，並結合「社區節能減碳方案」推動，以實質獎勵得獎社區補助公設部分汰換節能家電，也透過專家學者實地訪查輔導社區加強管理，凝聚社區精神。

苗縣府工商發展處指出，今年度績優公寓大廈評選活動已啟動，原收件日期為7月31日，考量文件準備時間，縣府延長收件截止日到8月19日，請各社區把握報名參加。

「社區可獲得鼓勵，又能結合節能減碳汰換，一舉數得」工商發展處長黃智群說，前年起舉辦公寓大廈績優評比，首創結合處內的兩個科，使用管理科、公用事業科，跨科合作。公用事業科爭取經濟部能源局經費，辦理公共設施節能汰換補助，作為績優公寓大廈評選獲獎的實質獎勵。