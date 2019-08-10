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新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年底完工

2019-08-10 16:23聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市立中正棒球場有42年歷史，每年舉辦2、300場大小賽事，承載許多市民與球迷的記憶，市府動工拆除內野主體大樓、看台等設施，預計9月底拆除完成，開始進行新建工程，包括地下停車場及職棒等賽事標準球場，將可容納1萬人，預計110年底完工。

市府指出，市立棒球場建於民國66年，占地2萬8486平方公尺，是標準競賽球場，提供學校球隊訓練、比賽，也是職棒比賽的熱門場地，「萬人迷」王光輝職棒生涯第1支全壘打、「鯊魚」鄭幸生連續21場的安打紀錄，都是在新竹市立棒球場創下，讓許多市民、球迷留下不少珍貴回憶。

由於市立棒球場硬體設備老舊無法負荷，市府爭取前瞻基礎建設計畫經費原地拆除重建，統包工程今年1月發包，最近開始拆除工程，包括內野看台、主體大樓、球場設備等設施陸續拆除，棒球場最具代表性的入口大型看板配合工程車進出已拆除一個大洞，引起路過市民側目與懷念。

市府工務處指出，拆除工程預計9月底完成，隨即開始推動市立棒球場新建工程，包括開挖、興建地下停車場，未來可以停放300輛汽車，平日可供月租停放，配合球賽彈性調撥汽、機車停放，停車場上方興建職棒等賽事的標準棒球場。

工務處指出，外野看台不拆除，採全面整修，內野看台與主體大樓都拆除新建，未來內、外野看台總共可以容納1萬名觀眾，新建工程總經費8億2541萬元，預計110年底完工，球場設備全面升級，可提供選手及球迷1個嶄新舒適的球賽場地。

新竹市立中正棒球場動工拆除，入口醒目的代表性看板挖出一個大洞，引起路人側目與懷念...
新竹市立中正棒球場動工拆除，入口醒目的代表性看板挖出一個大洞，引起路人側目與懷念。記者黃瑞典／攝影
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