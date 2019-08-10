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公寓管理大廈管理考核 苗縣連2年評選獲城鎮型第一名

2019-08-10 16:18聯合報 記者劉星君╱即時報導

內政部督促各縣市府積極輔導公寓大廈成立管理組織，加強管理維護與提升社區品質，每年根據公寓大廈管理組織報備及相關業務考評，108年度考核成績出爐，苗栗縣獲「城鎮型（8縣市）」第一名，這也是苗栗縣連兩年拿下第一名。苗縣工商發展處長黃智群說，縣府加強公寓大廈社區自治管理，訂「苗栗縣輔導公寓大廈管理組織成立計畫」，以分期、分類、分區方式輔導各鄉鎮市社區大樓成立管理委員會。

縣府也針對社區常見疑義，以縣民服務熱線1999、縣長信箱、書面陳情等方式給予諮詢或協調服務，若遇重大案件成立「公寓大廈爭議事件調處委員會」，成員包含資深律師、建築師及具有公寓大廈管理維護、社會福利、地政或相關爭議調處等專門學識經驗的資深專家學者協助民眾調處。

工商發展處使用管理科指出，苗縣現成立789個社區大廈管理委員會，處理管委會與住戶相關問題時，大多是在公共設施規劃、居住環境認知歧見，最常遇到大多是公寓大廈管理條例第16條提到居多，包括樓梯間堆置雜物、是否能養寵物等。

最常遇到住戶反應噪音、漏水等問題，包括反應小朋友玩玩具的聲響，反應彈奏樂器聲音等狀況，承辦人員有時變成中間協調者角色，另外也曾處理過，大樓的排煙設設施，每到煮晚餐，排煙對著隔壁的透天厝，讓住戶不堪其擾，雙方經過不下10次協調，才化解爭議。

黃智群說，為讓公寓大廈管理、居住品質及住戶相關法律知識提升，每年舉辦至少2次「公寓大廈座談會」，面對面提出法令釋疑，協助輔導社區成立管理組織，今年11月將舉辦第2次公寓大廈座談會。

工商發展處指出，若有公寓大廈管理相關事宜，可電洽工商發展處使用管理科（037）559851、（037）559862。

苗縣府工商發展處每年舉辦至少2次「公寓大廈座談會」，透過下鄉服務、面對面的方式進...
苗縣府工商發展處每年舉辦至少2次「公寓大廈座談會」，透過下鄉服務、面對面的方式進行法令宣導，協助輔導社區成立管理組織。圖／苗縣府提供
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內政部每年根據公寓大廈管理組織報備及相關業務考評，108年度考核成績出爐，苗栗縣...
內政部每年根據公寓大廈管理組織報備及相關業務考評，108年度考核成績出爐，苗栗縣獲「城鎮型（8縣市）」第一名，這也是苗栗縣連兩年拿下第一名，工商發展處長黃智群（左）肯定業務承辦人員。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處每年舉辦至少2次「公寓大廈座談會」，透過下鄉服務、面對面的方式進...
苗縣府工商發展處每年舉辦至少2次「公寓大廈座談會」，透過下鄉服務、面對面的方式進行法令宣導，協助輔導社區成立管理組織。圖／苗縣府提供
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苗栗政府工商發展處長黃智群（左）與公用事業科同仁們，討論公寓大廈社區自治管理遇到...
苗栗政府工商發展處長黃智群（左）與公用事業科同仁們，討論公寓大廈社區自治管理遇到問題。記者劉星君／攝影
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苗栗縣寵物漏水
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