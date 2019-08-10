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桃園市、千葉縣友好締結3周年 鄭文燦回訪見證友誼

2019-08-10 14:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市與日本千葉縣於105年8月9日簽訂友好交流協定，3年來雙方在體育、教育與文化觀光方面都有交流，鄭文燦近日率市府團隊訪日，昨特別於雙方締結姐妹市3周年之際，前往千葉縣廳拜會千葉縣知事森田健作，駐日大使謝長廷也陪同，希望更拉近台日兩國的距離。

鄭文燦說，千葉縣坐擁的成田機場是世界進入日本的第一站，桃園市升格後不久，即與千葉縣締結為友好交流城市，也讓成田機場與桃園機場往來關係密切，他此次赴日進行友好城市交流訪問，下飛機第一站即前往千葉縣銚子市考察離岸風電電廠等設施，也考察犬吠埼燈塔，期望未來能促成銚子市犬吠埼燈塔與觀音白沙岬燈塔結盟為「姊妹燈塔」的目標。

鄭也提到，今年上半年由台灣赴日觀光約有250萬人，日本來台觀光約有100萬人，台灣是日本最友好的國家，市府目標大力推動千葉縣旅遊，讓更多市民多方面認識日本文化，他相信未來台日兩國間的國民感情會愈來愈好，也期盼台日關係能保持友善、積極的發展方向。

千葉縣熱情迎接市府團隊到來，知事森田健作不僅親自迎接，一見到鄭文燦立刻來個大擁抱，展現雙方友好一面，森田健作說，兩地友好交流協定今年8月剛滿3周年，他認為交流可永久持續才有意義，願兩市友誼長存，未來更進一步在觀光、農業、經濟等面向共同合作，未來不只是桃園和千葉的友誼，更要擴大成台灣和日本的友誼，讓彼此關係更緊密。

市府團隊也在千葉縣安排之下視察當地長照複合據點「生活俱樂部稻毛Village虹與風」，該據點不僅支援社區福祉，也支持當地住民生活，經營照顧中心、親子館、社區交流中心等公共設施，鄭文燦說，長照議題備受重視，雙方也針對如何整合產官學力量合作經營據點等議題進行相關討論，也期盼未來雙方能進行更多的交流與合作。

桃園市議會一行約二十多名議員也在近日啟程赴日參訪，議會與市府團隊在今天會合，一早參訪千葉縣立美術館，市府指出，桃園市橫山書法藝術館將於今年底開館營運，期盼未來桃園市與千葉縣能有更多元的文化互動，協助打造雅俗共賞、市民喜愛的藝術館。

桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右）近日赴日特別前往千...
桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右）近日赴日特別前往千葉縣廳拜會千葉縣知事森田健作（左），雙方見面立刻來個熱情擁抱。圖／桃園市政府提供
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桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右五）近日赴日特別前往...
桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右五）近日赴日特別前往千葉縣廳拜會千葉縣知事森田健作（右六），駐日大使謝長廷（前排右二）也陪同。圖／桃園市政府提供
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市長鄭文燦與市府團隊在日本千葉縣安排之下視察當地長照複合據點「生活俱樂部稻毛Vi...
市長鄭文燦與市府團隊在日本千葉縣安排之下視察當地長照複合據點「生活俱樂部稻毛Village虹與風」。圖／桃園市政府提供
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桃園市議會一行約二十多名議員也在近日啟程赴日參訪，議會與市府團隊在今天會合，一早...
桃園市議會一行約二十多名議員也在近日啟程赴日參訪，議會與市府團隊在今天會合，一早參訪千葉縣立美術館。圖／桃園市政府提供
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桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右）近日赴日特別前往千...
桃園市與日本千葉縣於簽訂友好交流協定滿3周年，市長鄭文燦（右）近日赴日特別前往千葉縣廳拜會。圖／桃園市政府提供
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成田機場鄭文燦燈塔
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