桃園市、千葉縣友好締結3周年 鄭文燦回訪見證友誼

2019-08-10 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市與日本千葉縣於105年8月9日簽訂友好交流協定，3年來雙方在體育、教育與文化觀光方面都有交流，鄭文燦近日率市府團隊訪日，昨特別於雙方締結姐妹市3周年之際，前往千葉縣廳拜會千葉縣知事森田健作，駐日大使謝長廷也陪同，希望更拉近台日兩國的距離。

鄭文燦說，千葉縣坐擁的成田機場是世界進入日本的第一站，桃園市升格後不久，即與千葉縣締結為友好交流城市，也讓成田機場與桃園機場往來關係密切，他此次赴日進行友好城市交流訪問，下飛機第一站即前往千葉縣銚子市考察離岸風電電廠等設施，也考察犬吠埼燈塔，期望未來能促成銚子市犬吠埼燈塔與觀音白沙岬燈塔結盟為「姊妹燈塔」的目標。

鄭也提到，今年上半年由台灣赴日觀光約有250萬人，日本來台觀光約有100萬人，台灣是日本最友好的國家，市府目標大力推動千葉縣旅遊，讓更多市民多方面認識日本文化，他相信未來台日兩國間的國民感情會愈來愈好，也期盼台日關係能保持友善、積極的發展方向。

千葉縣熱情迎接市府團隊到來，知事森田健作不僅親自迎接，一見到鄭文燦立刻來個大擁抱，展現雙方友好一面，森田健作說，兩地友好交流協定今年8月剛滿3周年，他認為交流可永久持續才有意義，願兩市友誼長存，未來更進一步在觀光、農業、經濟等面向共同合作，未來不只是桃園和千葉的友誼，更要擴大成台灣和日本的友誼，讓彼此關係更緊密。

市府團隊也在千葉縣安排之下視察當地長照複合據點「生活俱樂部稻毛Village虹與風」，該據點不僅支援社區福祉，也支持當地住民生活，經營照顧中心、親子館、社區交流中心等公共設施，鄭文燦說，長照議題備受重視，雙方也針對如何整合產官學力量合作經營據點等議題進行相關討論，也期盼未來雙方能進行更多的交流與合作。