北埔南外社區蝴蝶祭 村民扛蝶神熱鬧遊行

2019-08-10 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣北埔鄉的南外社區因位處偏鄉，產業與人口不斷外流，為了打造社區特色，近年發展蝴蝶生態，一年一度的蝴蝶祭在今天登場，除了由當地村民扛著流星蛺蝶巨型塑像象徵蝶神遊行，現場也展示了社區媽媽融入蝶村特色的烘焙品及蝴蝶粄，凸顯生態特色。

南外社區從2013年開始，在農委會水保局的輔導下，發展出社區的特色主軸，在社區內廣植蝴蝶的蜜源植物，復育蝴蝶廊道，打造蝴蝶生態池、橋等，每年夏天群蝶紛飛的季節，舉辦一年一次的「蝴蝶祭」，推廣生態教育及促銷農特產品，吸引不少民眾特地前來參與。

南外社區發展協會理事長葉貴霖表示，台灣蝴蝶有300多種，社區常見的則有約100種，比較特別的是黃裳鳳蝶、流星蛺蝶，不少自然生態愛好者為此造訪社區。社區還推出與蝶共食的概念，利用蝴蝶蜜源植物、幼蟲偏好植物，將民眾也可食用的共同植物運用客家菜做法設計成蝴蝶餐，讓民眾在吃飯時也能認識蝴蝶的作息及生態。