8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件
台南市警局分析今年上半年台南市交通事故肇事原因，闖紅燈列事故因素第3名，而第1名未依規定讓車及第2名未注意車前狀況，二者則為駕駛人行車習慣；市警局自8月起針對事故斑點圖闖紅燈事故的熱時、熱區強化執法，據最新統計，大執法期間(8月1日至8日)，交通事故傷亡件數日均數111.50件，與今年上半年日均數115.38件相較，減少3.88件(3.36%)。
台南市交通警察大隊指出，8月1日起針對事故斑點圖闖紅燈事故的熱時、熱區強化執法，尤其事故偏高的永康、東區、北區及中西區，除轄區分局加強取締外，交通、保安警察大隊也配合前往支援，另外其它各分局也同步執行。
據統計，闖紅燈大執法期間(8月1日至8日)，交通事故傷亡件數日均數111.50件，與今年上半年日均數115.38件相較，減少3.88件(3.36%)。
交大表示，希望藉由闖紅燈加強執法作為，使民眾養成守法的習慣，建立號誌的權威，只要交通事故傷亡數能下降，或是守望的熱點、路口傷亡數能減少，就能達到保護市民生命、財產的安全，守法觀念提升，也需要透過教育宣導一起來努力。交大強調「闖紅燈大執法，會再持續下去」。
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