8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警局分析今年上半年台南市交通事故肇事原因，闖紅燈列事故因素第3名，而第1名未依規定讓車及第2名未注意車前狀況，二者則為駕駛人行車習慣；市警局自8月起針對事故斑點圖闖紅燈事故的熱時、熱區強化執法，據最新統計，大執法期間(8月1日至8日)，交通事故傷亡件數日均數111.50件，與今年上半年日均數115.38件相較，減少3.88件(3.36%)。

台南市交通警察大隊指出，8月1日起針對事故斑點圖闖紅燈事故的熱時、熱區強化執法，尤其事故偏高的永康、東區、北區及中西區，除轄區分局加強取締外，交通、保安警察大隊也配合前往支援，另外其它各分局也同步執行。

據統計，闖紅燈大執法期間(8月1日至8日)，交通事故傷亡件數日均數111.50件，與今年上半年日均數115.38件相較，減少3.88件(3.36%)。