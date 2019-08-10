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利奇馬離境 桃園環保局總動員清出72噸垃圾

2019-08-10 12:42聯合報 記者張裕珍╱即時報導

颱風利奇馬掃過北台灣，雖然帶來風雨不如預期，但仍造成桃園多處路樹倒塌、枝葉散落，路邊也出現不少垃圾，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清潔隊員與多輛掃街車、抓斗車等機具展開災後清理，並與1萬6千多名環保志工合作，分頭清理出高達72公噸的傾倒路樹及垃圾，在最短的時間恢復市容整潔，今天也恢復正常垃圾清運。

市府環保局長呂理德說，各區也出動約350隊環保志工隊，約1萬6千多位環保志工攜手共同整理家園，初步統計10日光一個上午就清出約72公噸的傾倒路樹、掉落招牌及垃圾，他特別肯定各區清潔隊員在災害期間協助各區公所應變處置各項環境整理工作，更感謝各區環保志工們能一同挽起衣袖，分頭清掃，讓桃園市在颱風遠離後沒多久，迅速恢復乾淨家園。

由於正值夏季，也是登革熱疫情好發季節，桃園市中壢區日前發生首例本土型登革熱病例，是今年北台灣首見，環保局也呼籲在風災大雨過後，民眾要更加注意居家周圍有無廢棄容器或輪胎等易積水物品，並落實「巡、倒、清、刷」四步驟，維護環境衛生及大眾健康。

颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清...
颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清潔隊員與多輛掃街車、抓斗車等機具展開災後清理，並與1萬6千多名環保志工合作，分頭清理出高達72公噸的傾倒路樹及垃圾。圖／桃園市環保局提供
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颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清...
颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清潔隊員與多輛掃街車、抓斗車等機具展開災後清理，並與1萬6千多名環保志工合作，分頭清理出高達72公噸的傾倒路樹及垃圾。圖／桃園市環保局提供
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颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清潔隊員與多輛掃街車、抓斗車等機具展開災後清理，並與1萬6千多名環保志工合作，分頭清理出高達72公噸的傾倒路樹及垃圾。圖／桃園市環保局提供
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颱風利奇馬遠離台灣，今天周六適逢桃園市環境清潔日，桃園市環保局一早動員400名清潔隊員與多輛掃街車、抓斗車等機具展開災後清理，並與1萬6千多名環保志工合作，分頭清理出高達72公噸的傾倒路樹及垃圾。圖／桃園市環保局提供
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路樹登革熱清潔隊員
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