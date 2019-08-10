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苗縣貓裏E學園 私立、國立學校無法使用 議員批不公平

2019-08-10 11:40聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗縣教育處去年10月建置「貓裏E學園平台暨貓裏喵雲幣市集」鼓勵學生線上學習。苗栗縣議員陳品安近期接獲家長陳情，該平台只提供給苗栗各鄉鎮市國小、縣立國中（含完全高中的國中部）的學生使用，而「國立卓蘭實驗中學」、「私立建臺中學」與「私立君毅中學」這三所學校國中部學生，完全被排除在外，「同樣是苗栗縣的孩子，為何如此不公平？」

「私立學校常常被忘記嗎？」陳品安說，此外，她也接到老師陳情，縣府教育處近日發出公文，內容關於「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選辦法，徵選對象明明就有寫「本縣公私立國民中小學」，但第二頁正本收文者只有「本縣各國民中學、本縣各國民小學、本縣縣立高級中學」，收文者漏掉「苗栗縣各私立中學國中部。陳品安說，根本是「制度性忘記」。

苗縣教育處長徐永鴻說，對所有苗栗縣學生都是平等心。「貓裏E學園平台」會用最快速度，克服相關技術問題，也與私立學校協調說明；對於公文收文者漏掉私立中學這是是疏漏，會立即改善，強調對所有的學生絕無差別心。

苗縣教育處去年10月建置「貓裏E學員平台暨貓裏喵雲幣市集」，增加學生線上學習機會，透過雲端集點兌換市集獎勵機制，提高學習動機。今年暑假推出數位學習，完成學習任務還能抽iPad、迷你無人機等多項大獎。

苗栗縣議員陳品安說，她跟教育處承辦人員了解，登入「貓裏E學園平台」，需一組OPEN ID，教育處建置OPEN ID單一登入系統，只有蒐集苗栗各鄉鎮市國小以及縣立國中學生的個人資料。承辦人以OPEN ID單一登入系統不能保管非教育處轄屬學生的個人資料為由，排除這3所學校國中部學生使用「貓裏E學園平台」以及參加教育處各項活動的權利。

陳品安認為，依教育基本法第4條規定「人民無分性別、年齡、能力、地域、族群、宗教信仰、政治理念、社經地位及其他條件，接受教育之機會一律平等。」教育處怎麼可以因學校轄屬機關不同「讓苗栗縣的孩子有差別待遇？」。即使這3所學校是中央教育部所屬學校，不是教育處轄屬學校，教育處也不應以個人資料保護法為由，拒絕讓這3所學校的學生使用平台。

陳品安說，教育處是公務機關，依個資法規定，除「執行法定職務必要範圍內」，也有「經當事人同意」法定要件，可蒐集非轄屬學校學生個人資料，只要教育處得到學生（及其法定代理人）同意，當然可以蒐集這3所學校的學生個人資料。

陳品安說，希望教育處正視此問題，讓每個苗栗縣的孩子可以公平的享有苗縣的教育資源。

苗栗縣議員陳品安近期接獲家長陳情，該平台只提供給苗栗縣縣轄的學生使用，而「國立卓...
苗栗縣議員陳品安近期接獲家長陳情，該平台只提供給苗栗縣縣轄的學生使用，而「國立卓蘭實驗中學」、「私立建臺中學」與「私立君毅中學」這三所學校國中部學生，完全被排除在外，「同樣是苗栗縣的孩子，為何如此不公平？」。圖／翻攝貓裏E學員平台
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苗縣府教育處近日發出公文，內容關於「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選辦法，徵選對象...
苗縣府教育處近日發出公文，內容關於「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選辦法，徵選對象明明就有寫「本縣公私立國民中小學」，但第二頁正本收文者只有「本縣各國民中學、本縣各國民小學、本縣縣立高級中學」，收文者漏掉「苗栗縣各私立中學國中部。陳品安說，根本是「制度性忘記」。圖／翻攝苗縣議陳品安臉書
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苗栗縣議員陳品安近期接獲家長陳情，貓裏E學園平台只提供給苗栗縣縣轄的學生使用，而...
苗栗縣議員陳品安近期接獲家長陳情，貓裏E學園平台只提供給苗栗縣縣轄的學生使用，而「國立卓蘭實驗中學」、「私立建臺中學」與「私立君毅中學」這三所學校國中部學生，完全被排除在外，「同樣是苗栗縣的孩子，為何如此不公平？」。圖／翻攝苗縣議員陳品安臉書
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