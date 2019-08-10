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強颱過境 桃園兩起路樹倒塌意外

2019-08-10 11:02聯合報 記者高宇震╱即時報導

強颱過境，桃園地區傳出兩起路樹倒塌的意外，早上6時9分桃園市府消防局龍岡分隊接獲報案，龍慈路和龍岡路三段281巷交叉路口有路樹倒塌恰巧壓住了正在等紅燈的汽車，消防隊立刻派出3名消防員趕到現場，圍起封鎖線之後，交由勤區處理，所幸沒有人員傷亡。

中壢區吉林路及東園路口也傳出有路樹倒塌，內壢分隊於昨日下午4時57分收到消息後出動5名消防員趕往現場，路樹倒塌於路中央，將路樹移除至人行道後，通知中壢工業服務區前來清除。

龍慈路和龍岡路三段281巷交叉路口，強風吹倒路樹，壓壞了鐵皮圍牆，橫躺在一旁正在...
龍慈路和龍岡路三段281巷交叉路口，強風吹倒路樹，壓壞了鐵皮圍牆，橫躺在一旁正在等紅綠燈的車輛上。記者高宇震/翻攝
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路樹消防員人行道
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