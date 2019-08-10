親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

胡幼偉：郭台銘願賭不服輸 一步步走上錯誤的不歸路

又一家飲料店挺中 館長被激怒：1年內我自己開飲料店

影／家扶暑期課輔班 職業探索 學童擔任全家小小店長

2019-08-10 09:37聯合報 記者劉星君╱即時報導

讓孩童們在暑期間持續學習，苗栗家扶中心開辦暑期課輔班，家扶受扶助大專生教導學童完成暑期作業，精心安排「職業探索」主題系列課程，也與竹南全家便利商店合作，學童們到全家超商參訪，扮演小小店長，了解超商工作，認識服務業的辛苦。

苗栗家扶中心在2017年起開始籌辦寒、暑期課輔班，讓家扶受扶助的孩童們暑假期間也能持續學習，安排家扶扶助大專生返鄉服務，擔任課輔班志工，陪伴孩童完成暑假作業，也設計主題課程。

家扶中心主任湯鳳琴說，課輔班的精神「陪伴學習」，由家扶大專生設計寓教於樂課程，陪伴受助的國小學童學習。延續今年寒假「職業探索」主題，暑假課輔班引導孩子對職業有更多的認識與體驗，安排到全家便利商店擔任一日小小店長體驗，實際執行超商店長的工作任務，體驗與生活息息相關的便利超商，店鋪如何運作與銷售貨品。

在超商店長帶領下，學童們認識超商店員工作，五年級的宥鈞說，超商店員要定期檢查架上有沒有過期食品，讓消費者吃得安心。超商也讓學童體驗操作霜淇淋機，小朋友直呼「很有趣」。

家扶中心社工督導林良任說，寒假安排的職場體驗認識消防隊員、警察，透過不同職場體驗，讓孩子們了解各行各業的辛勞，培養同理心。也教導學童們，每次購買商品時要記得主動向店員說「謝謝」，傳達生活的小感動。

在超商店長帶領下，學童體驗操作霜淇淋機。記者劉星君／攝影
在超商店長帶領下，學童體驗操作霜淇淋機。記者劉星君／攝影
分享
苗栗家扶中心開辦暑期課輔班，安排「職業探索」系列課程，與竹南全家便利商店合作，學...
苗栗家扶中心開辦暑期課輔班，安排「職業探索」系列課程，與竹南全家便利商店合作，學童們到全家超商參訪，扮演小小店長，了解超商工作，認識服務業的辛苦。記者劉星君／攝影
分享
在超商店長帶領下，學童體驗操作霜淇淋機。記者劉星君／攝影
在超商店長帶領下，學童體驗操作霜淇淋機。記者劉星君／攝影
分享

超商課輔班
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

桃園市圖數位講堂 免費開課

2019-08-09 23:52

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

科技時代來臨 桃市圖開120堂「數位學堂」供市民學習

2019-08-09 15:06

慰問身故員警家屬 警局長感謝警友會親送身故保險金

2019-08-09 12:48

利奇馬來襲 桃園上千戶停電 市長出訪、副市長坐鎮

2019-08-09 12:03

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32

新北環保局查獲業者偷排廢氣 勒令停工並限期改善

2019-08-09 14:03

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

自行車友注意！日月潭Come!Bikeday開放報名了

2019-08-09 15:50

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

呼應韓國瑜送愛小林村 林國慶直播義賣捐168萬

2019-08-09 15:34

影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

從聖誕節到元宵節 台中辦史上最長元宵燈會

2019-08-09 14:01

利奇馬來襲 桃園上千戶停電 市長出訪、副市長坐鎮

2019-08-09 12:03

少女心爆發！迪士尼公主鐵粉快衝台中草悟道

2019-08-09 19:22

山海環線蓋與不蓋？藍議員：台中自付一半以上沒道理

2019-08-09 15:25

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:13

保證金支票跳票 中市府：新手承辦對業務不熟悉

2019-08-09 14:24

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

君鴻酒店失業員工陳情 高市：速開調解會

2019-08-09 12:45

利奇馬襲台關水門 新莊警加強越堤道管制

2019-08-09 10:06

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

佛光山大藏經系列活動開幕 警車護送珍貴經典參展

2019-08-09 18:33

慰問身故員警家屬 警局長感謝警友會親送身故保險金

2019-08-09 12:48

影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31

科技時代來臨 桃市圖開120堂「數位學堂」供市民學習

2019-08-09 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top