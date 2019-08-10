影／家扶暑期課輔班 職業探索 學童擔任全家小小店長

2019-08-10 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



讓孩童們在暑期間持續學習，苗栗家扶中心開辦暑期課輔班，家扶受扶助大專生教導學童完成暑期作業，精心安排「職業探索」主題系列課程，也與竹南全家便利商店合作，學童們到全家超商參訪，扮演小小店長，了解超商工作，認識服務業的辛苦。

苗栗家扶中心在2017年起開始籌辦寒、暑期課輔班，讓家扶受扶助的孩童們暑假期間也能持續學習，安排家扶扶助大專生返鄉服務，擔任課輔班志工，陪伴孩童完成暑假作業，也設計主題課程。

家扶中心主任湯鳳琴說，課輔班的精神「陪伴學習」，由家扶大專生設計寓教於樂課程，陪伴受助的國小學童學習。延續今年寒假「職業探索」主題，暑假課輔班引導孩子對職業有更多的認識與體驗，安排到全家便利商店擔任一日小小店長體驗，實際執行超商店長的工作任務，體驗與生活息息相關的便利超商，店鋪如何運作與銷售貨品。

在超商店長帶領下，學童們認識超商店員工作，五年級的宥鈞說，超商店員要定期檢查架上有沒有過期食品，讓消費者吃得安心。超商也讓學童體驗操作霜淇淋機，小朋友直呼「很有趣」。