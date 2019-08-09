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颱風利奇馬遠離 桃園市明天正常上班上課

2019-08-09 18:17聯合報 記者張裕珍╱即時報導

利其馬颱風路徑北偏逐漸遠離台灣，中央氣象局在今天傍晚5點半解除桃園市颱風陸上警報，桃園市也撤除開設災害應變中心，市府新聞處今晚6點發布訊息，桃園市明（8月10日）天正常上班、正常上課。

市府新聞處指出，垃圾清運工作明天起恢復正常收運，至於桃園市大溪區大鶯路769巷口自來水破管、路面塌陷，經搶修，已於下午4點恢復全區正常供水，並完成路基灌漿作業，不過現場仍進行交通管制，將維持單線通車至明天中午，中午以後開放雙向通行。

利其馬颱風路徑北偏逐漸遠離台灣，中央氣象局在今天傍晚5點半解除桃園市颱風陸上警報...
利其馬颱風路徑北偏逐漸遠離台灣，中央氣象局在今天傍晚5點半解除桃園市颱風陸上警報。圖／取自中央氣象局網站
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