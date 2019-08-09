颱風利奇馬遠離 桃園市明天正常上班上課

2019-08-09 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



利其馬颱風路徑北偏逐漸遠離台灣，中央氣象局在今天傍晚5點半解除桃園市颱風陸上警報，桃園市也撤除開設災害應變中心，市府新聞處今晚6點發布訊息，桃園市明（8月10日）天正常上班、正常上課。