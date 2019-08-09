桃市14日辦徵才 餐旅業開出50K高薪搶人才

2019-08-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



迎合觀光服務產業需求，桃園市政府就業服務處今指出，將於14日早上10點至下午2點造桃園區鉑宴會館萌漾廳舉辦桃園地區徵才活動，現場廠商31家將釋出約1200個工作職缺，主打桃園在地服務觀光產業，有知名餐飲業者開出50K高薪職缺，歡迎有轉職需求者到場求職。

就業服務處指出，14日的徵才活動將邀約旅宿業、觀光工廠、百貨零售、餐飲服務等服務觀光產業鏈廠商徵才，希望提供剛畢業的年輕人，或對觀光餐旅服務產業有興趣的民眾轉職機會，饗賓餐旅也特別釋出45K到50K職缺，大江國際也開出42K到52K的高薪職缺徵才。

桃園市政府扶植年輕人，推動桃園青年安薪就業讚方案，就服處指出，當天活動現場規畫「就業促進專區」以提供各種津貼說明，其中桃園青年安薪就業讚方案，即是針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，若受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1千元，鼓勵待業青年勇於踏出求職腳步，若穩定就業就能獲得優渥補助。