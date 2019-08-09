賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



利奇馬颱風來襲，但風雨不如預期，新竹地區民眾又賺到颱風假，今天中午過後，新竹地區百貨包括巨城購物中心、大遠百都湧入人潮，不少民眾利用放假逛街、看電影，連美食街都座無虛席，各百貨公司也預估，颱風意外帶來的颱風財，應會比平日的營業額增加2到3成。

新竹縣市今天停班停課，但颱風帶來的風雨卻不如預期，不少民眾在家閒不住，紛紛出門到百貨公司逛街、吃美食、看電影。

記者今天下午前往巨城購物中心，人潮大約在下午一點後逐漸湧入，不管是櫃位、美食街或特色餐廳和影城都有排隊人潮，現場民眾說，颱風天除了待在家，能做的事情不外乎吃飯、逛街、看電影，巨城購物中心符合上述所有項目，可一次解決，因此才會出門走走，享受意外的假期。

另外，因利奇馬颱風暴風圈觸陸後，強度逐漸減弱，相較之前颱風預測路徑稍微偏北，未出現預期的強陣風與持續性大豪雨，中央氣象局已於上午11點半解除新竹地區陸上颱風警報，新竹市府的防災應變中心也從一級改為二級開設。