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強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29聯合報 記者張裕珍╱即時報導

台7線山區道路坍方，台電人員仍冒險通過坍方地區前進部落搶修。圖／台電桃園區營業處...
台7線山區道路坍方，台電人員仍冒險通過坍方地區前進部落搶修。圖／台電桃園區營業處提供
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強颱利奇馬暴風圈昨深夜觸陸，雖然帶來風雨不大，但桃園地區仍造成停電災情，台電桃園區營業處統計，一度曾高達1萬3千餘戶停電，營業處出動64餘名工程人員、出動吊臂車等工程車25輛、發電機6部、抽水機6部，持續修復電力，截至今天早上8點已有1萬2千餘戶復電，但仍有約千餘戶停電，停電區域集中在復興區部落，台電人員積極涉險通過坍方地區進入搶修，今晚8點將恢復全面供電。

桃園區營業處指出，颱風利奇馬掃過桃園地區，造成部分僻遠山區因道路坍方，現場因大量土石與泥水堆積，道路狹隘難以第一時間通行，但台電人員仍積極挺進山區，今天早上7點台電桃園區處已有4班人力、4輛工程車通過台7線坍方地區，前往事故點積極陸續搶修復電，目前約550戶尚未復電。台電桃園區處將全力搶修，還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，若復電過程有其他災情搶修需要，將立刻向桃園市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，感謝桃園市政府各級單位及公路局復興工務段第一時間處理，也得以加快復電速度。

台電桃園區營業處指出，感謝此次風災多數桃園地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，但也特別提醒民眾，颱風雖將逐漸遠離，但近期桃園地區仍有豪雨，如果看到電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

強颱利奇馬暴風圈昨深夜觸陸，雖然帶來風雨不大，但桃園地區仍造成停電災情，台電桃園...
強颱利奇馬暴風圈昨深夜觸陸，雖然帶來風雨不大，但桃園地區仍造成停電災情，台電桃園區營業處統計，一度曾高達1萬3千餘戶停電，營業處出動64餘名工程人員、出動吊臂車等工程車25輛、發電機6部、抽水機6部，持續全力進行電力修復。圖／台電桃園區營業處提供
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強颱利奇馬暴風圈昨深夜觸陸，雖然帶來風雨不大，但桃園地區仍造成停電災情，台電桃園...
強颱利奇馬暴風圈昨深夜觸陸，雖然帶來風雨不大，但桃園地區仍造成停電災情，台電桃園區營業處統計，一度曾高達1萬3千餘戶停電，營業處出動64餘名工程人員、出動吊臂車等工程車25輛、發電機6部、抽水機6部，持續全力進行電力修復。圖／台電桃園區營業處提供
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台電停電修復
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