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強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局回應了

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

利奇馬颱風襲台，帶來豐沛雨量，桃園市八德區昨日下午發生電線被雷擊落起火燃燒的意外，晚間高城地下道也因積水暫時封閉，更有零星電線桿因雨天出現冒煙、燒焦的狀況，提醒民眾颱風天出門需注意自身安全。

高城地下道積水的部分，已先請派出所員警拉警戒線管制，民眾行經該路段需繞道通行。另，各消防分隊稍早接獲通報，聯華街附近有零星電線桿冒煙，桃德路2號也有一件電線桿燒焦的案件，目前火警皆已排除；台電則表示，電線桿冒煙有馬上復電，只有造成瞬間停電，目前全區供電正常。

八德區桃德路2號出現一件電線桿燒焦案件，消防人員到場發現無燃燒的狀況，目前火警已...
八德區桃德路2號出現一件電線桿燒焦案件，消防人員到場發現無燃燒的狀況，目前火警已排除。圖／大湳消防分隊提供
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桃園市八德區昨晚高城地下道因積水暫時封閉，已先請派出所員警拉警戒線管制。圖／桃園...
桃園市八德區昨晚高城地下道因積水暫時封閉，已先請派出所員警拉警戒線管制。圖／桃園市政府提供
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八德區桃德路2號出現一件電線桿燒焦案件，整支電線桿變得焦黑。圖／大湳消防分隊提供
八德區桃德路2號出現一件電線桿燒焦案件，整支電線桿變得焦黑。圖／大湳消防分隊提供
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利奇馬颱風停電
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