冷氣冰箱舊換新補助 竹市加碼1300萬

2019-08-08 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



竹市為推動節能，昨天宣布加碼補助1300萬，鼓勵市民汰換老舊冷氣、冰箱。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

竹市環保局為推動節能，昨天宣布再追加1300萬補助，鼓勵市民汰換老舊冷氣、冰箱，預計可汰換1萬台以上老舊冷氣及冰箱，即日起受理補助至12月31日止，若補助金額用罄，將提前宣告截止，呼籲民眾加緊汰換腳步。

環保局長江盛任表示，新竹市推動節能措施不遺餘力，107年經濟部與地方政府合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，已爭取設備汰換與智慧用電補助，其中3300萬元經費投入本次住宅冷氣及冰箱舊換新補助，希望透過汰換老舊設備，提昇能源使用效率及降低全市用電量。

竹市為推動節能追加補助1300萬元，讓今年總補助衝破3300萬元，預計可汰換1萬台以上老舊冷氣及冰箱。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

江說，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效益1或2級的冷氣機及冰箱。家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3千元，3瓩級3百公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3千元，每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，自即日起受理補助申請至12月31日止，補助可追溯至購買日期107年12月7日。

環保局提醒，市民朋友申請補助時，需備齊身分證、存摺影本等證件，還要有電費收據、購買發票（購買地點不限於新竹市）、產品保證卡或發票顯示購買產品的廠牌型號、廢四機回收聯單，並填具申請文件郵寄或親送至市府產業發展處申請補助，提醒節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助，詳情可洽03-5216121分機298。