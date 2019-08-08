親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

高潞遭時力開鍘 台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

桃機防颱

2019-08-08 21:20聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司8日晚間表示，強烈颱風利奇馬來襲，桃園機場全體動員嚴陣以待，已於機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各處重要地點備妥沙包，並確認防水閘門功能正常。空側部分也確保各排水幹線箱涵順暢，並備妥多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱設施待命。

桃園機場公司8日下午2時30分召開防颱整備會議，接著在晚間6時召開第2次會議，確保各駐站單位已針對設施、設備完成事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命的準備，以隨時因應突發狀況。

桃園機場公司指出，為防範強風損害空橋，機場公司將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止使用空橋，最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）立即捆綁空橋，確保空橋安全。

航班異動統計顯示，8日共有50班客機取消（含出境13班、入境37班），2班貨機取消（含出、入境各1班）。9日預計將有159班客機取消（含出境82班、入境77班）、另有18班貨機取消（含出、入境各9班）。

桃園機場聯外交通部分，高鐵及國道客運等大眾運輸工具因受颱風影響，前往桃園市及桃園機場的班次可能有所調整，建議旅客於出門時，應先向航空公司確認班機最新動態，並確定欲搭乘之大眾運輸工具有正常營運，同時注意外出交通安全，以避免行程受到影響。

桃園機場颱風國道客運
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

竹市垃圾代處理費將調漲 竹縣1年多負擔1800萬

2019-08-08 18:01

利奇馬颱風來襲 竹市災害應變中心一級開設

2019-08-08 17:01

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

強颱來襲 苗縣「漫慢咖啡生活節」延期8月17日舉辦

2019-08-08 16:43

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

組裝機器人3分鐘完成任務 桃園隊伍包辦金銀銅

2019-08-08 15:13

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

台灣國際馬拉松賽今起報名 25國好手12月29日竹縣開跑

2019-08-08 12:50

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

衛冕小馬聯盟少棒世界冠軍 台東縣府10日遊街慶賀

2019-08-08 10:48

靈鷲山水陸空大法會8天7夜 今晚祈福會揭序幕

2019-08-08 00:23

客家貢獻獎得主、傳藝金曲獎入圍者 苗縣表揚

2019-08-07 23:42

石門水庫藍色公路 2碼頭6航線遊湖

2019-08-07 23:39

桃園交通寧靜區 擴至19校實施

2019-08-07 23:34

5人制足球賽 文英國中國旗裝亮眼

2019-08-07 23:12

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

行動咖啡衛教、藝文秀…展演 頭份下公園變身幸福轉角

2019-08-07 22:38

尖石聯絡道路改善完工 每月青蛙石遊客將增3000人

2019-08-07 17:43

湖口鄉農會辦稻米達人冠軍賽 魏劉秀英奪得冠軍

2019-08-07 16:59

日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

基隆試辦斑馬線退縮 行人未照著走…

2019-08-07 23:49

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25

利奇馬颱風來襲 竹市災害應變中心一級開設

2019-08-08 17:01

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫

2019-08-08 15:40

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top