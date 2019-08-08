桃機防颱

2019-08-08 21:20 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場公司8日晚間表示，強烈颱風利奇馬來襲，桃園機場全體動員嚴陣以待，已於機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各處重要地點備妥沙包，並確認防水閘門功能正常。空側部分也確保各排水幹線箱涵順暢，並備妥多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱設施待命。

桃園機場公司8日下午2時30分召開防颱整備會議，接著在晚間6時召開第2次會議，確保各駐站單位已針對設施、設備完成事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命的準備，以隨時因應突發狀況。

桃園機場公司指出，為防範強風損害空橋，機場公司將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止使用空橋，最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）立即捆綁空橋，確保空橋安全。

航班異動統計顯示，8日共有50班客機取消（含出境13班、入境37班），2班貨機取消（含出、入境各1班）。9日預計將有159班客機取消（含出境82班、入境77班）、另有18班貨機取消（含出、入境各9班）。

桃園機場聯外交通部分，高鐵及國道客運等大眾運輸工具因受颱風影響，前往桃園市及桃園機場的班次可能有所調整，建議旅客於出門時，應先向航空公司確認班機最新動態，並確定欲搭乘之大眾運輸工具有正常營運，同時注意外出交通安全，以避免行程受到影響。