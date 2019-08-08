後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」

2019-08-08 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



台鐵後龍火車站時鐘故障半年，經讀者葛先生向聯合報投訴後，站方已將故障的電子時鐘拆卸，但他擔心站方拆時鐘從此「不給看了？」，建議比照苗栗車站後站大型數字時鐘裝設新鐘；站方強調是請廠商拆回檢修測試，至於是否更換，將視檢修情況再研議處理。

聯合報讀者葛先生日前向本報投訴後龍火車站高架上的電子時鐘故障半年，一直未修，讓他很氣憤，連日本友人看了這座電子時鐘也覺得太小，不適合老年人看時間，更訝異通勤車站的時鐘長期損壞竟「無人聞問」。

此事經披露後，他再度向聯合報投訴指出，時鐘故障消息見報後，隔天他再到現場，發現鐘被拆除，難道是「不給看了？」、「為何不是直接更換大型電子時鐘呢？」，質疑台鐵有上百個車站，連一個大型適當備品時鐘都沒有嗎？

他建議後龍車站應比照苗栗高鐵站設置戶外立式指針式時鐘，原有損壞的時鐘太小又難判別，應比照苗栗車站後站，更換大型數字時鐘。

站方強調，運務段派員並請廠商將故障的時鐘拆回檢修，並非以後不再裝設，至於是否需要更換，將視檢修情況再研議。

葛先生也抱怨後龍站沒有「台鐵便當」，但苗栗車站就有，讓他覺得很不公平，希望可用網路或電話預約到後龍站買便當，而非大老遠跑到山線苗栗車站去買。